यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. आईटीआई लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 215 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. खास बात यह है कि इन पदों पर चयन होने पर युवाओं को अच्छी सैलरी भी मिलेगी. लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह मौका काफी अहम माना जा रहा है.

आईटीआई लिमिटेड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के जरिए यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट, यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन और यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर जैसे पदों को भरा जाएगा. सभी पद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगे, लेकिन काम का अनुभव और सैलरी दोनों ही युवाओं के करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. कंपनी ने साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आवेदन शुरू होते ही इच्छुक उम्मीदवार आईटीआई लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे.

कब और कहां करें आवेदन

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है. जैसे ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार www.itiltd.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. कंपनी ने युवाओं को सलाह दी है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी जरूरी जानकारी से चूक न हो.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी सैलरी है. पद के अनुसार उम्मीदवारों को अलग-अलग वेतन दिया जाएगा.

यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट पद पर चयनित उम्मीदवारों को 60,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन पद के लिए चयन होने पर 35,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा.वहीं यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर पद पर चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

कैसे होगा चयन

आईटीआई लिमिटेड की इस भर्ती में चयन प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में उम्मीदवारों के आवेदन में दिए गए विवरण और वेटेज के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. यानी सभी आवेदकों में से योग्य उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा.

दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. इस टेस्ट के बाद कंपनी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में होगा, उन्हें पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भर्ती पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी.

आवेदन करने का तरीका

