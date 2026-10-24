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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट

दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट

दिल्ली में आज मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है. हालांकि, हवा जहरीली बनी हुई है. आज सुबह भी दिल्ली के कई हॉटस्पॉट इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 24 Oct 2026 07:32 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन एक नए 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण मौसम में बदलाव की भी आशंका जताई गई है. दिल्ली में वायु प्रदूषण और खराब स्थिति में पहुंच गया है. शुक्रवार, 23 अक्टूबर की सुबह 9:31 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 337 तक पहुंच गया. गुरुवार दोपहर तक प्रदूषण में कमी आई थी, लेकिन शाम के बाद से ये बढ़ ही रहा है.

आज सुबह भी दिल्ली के कई हॉटस्पॉट इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है  कि 24 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है.  

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आज मौसम रहेगा शुष्क और साफ

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार (24 अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने की संभावना है.  आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, सुबह के समय पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

शुक्रवार को भी हवा की गुणवत्ता 200 पार

IMD के अनुसार,  शुक्रवार (23 अक्टूबर) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा.  शुक्रवार की सुबह औसत AQI  222 दर्ज किया गया था, जोकि खराब श्रेणी में आता है. 

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 24 Oct 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
AQI IMD DELHI NEWS AQI 
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