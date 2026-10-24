How To Remove Mold From Sliding Door Tracks: घर की सफाई करते समय हम फर्श, खिड़की के शीशे, दरवाजे और फर्नीचर जैसी जगहों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन खिड़की और दरवाजे की पटरी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. इन जगहों पर धीरे-धीरे धूल, मिट्टी, गंदगी और नमी जमा होती रहती है. लंबे समय तक सफाई न होने पर यहां फफूंद भी जम सकती है. खास बात यह है कि बाहर से साफ दिखने वाली खिड़की की पटरी के अंदर काफी गंदगी छिपी हो सकती है.

इसलिए घर की नियमित सफाई के साथ खिड़की और दरवाजे की पटरी को भी साफ करना जरूरी है. इससे न सिर्फ गंदगी और फफूंद से छुटकारा मिलता है, बल्कि खिड़की और दरवाजा खोलने-बंद करने में भी परेशानी नहीं होती. अगर पटरी में धूल और गंदगी ज्यादा जमा हो जाए तो खिड़की या दरवाजा चिपचिपा महसूस हो सकता है और उसे चलाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है.

खिड़की की पटरी साफ करने के लिए क्या चाहिए?

इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. घर में मौजूद कुछ चीजों से ही सफाई की जा सकती है. एक वैक्यूम क्लीनर, पुराना टूथब्रश या छोटा ब्रश, सफेद सिरका, बेकिंग सोडा, स्प्रे बोतल, माइक्रोफाइबर कपड़ा और कॉटन बड्स काम आएंगे. पटरी के बहुत छोटे कोनों में जमा गंदगी निकालने के लिए कपड़े में लपेटकर फ्लैटहेड स्क्रूड्राइवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.





सबसे पहले सूखी गंदगी निकालें

खिड़की की पटरी साफ करने से पहले उसमें जमा सूखी धूल और मिट्टी को निकालना जरूरी है. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर में क्रेविस टूल लगाकर पूरी पटरी को अच्छी तरह साफ करें. इससे पटरी में फंसी धूल और छोटे कण बाहर निकल जाएंगे. अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो सूखी गंदगी को छोटे ब्रश से भी हटाया जा सकता है.

अब सफाई का घोल लगाएं

इसके बाद एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में गुनगुना पानी और सफेद सिरका मिलाएं. इसे खिड़की की पटरी पर अच्छी तरह स्प्रे करें. आप चाहें तो घर में मौजूद किसी सामान्य क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर पटरी पर गंदगी ज्यादा जमी है तो थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है.





ब्रश से रगड़कर निकालें गंदगी

अब पुराने टूथब्रश या छोटे स्क्रबिंग ब्रश की मदद से पटरी को अच्छी तरह रगड़ें. खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां धूल और मिट्टी मोटी परत के रूप में जमा हो गई है. अगर कहीं फफूंद दिखाई दे रही है तो उस जगह को भी ब्रश से साफ करें. पटरी के कोनों तक ब्रश नहीं पहुंच रहा हो तो कपड़े में लपेटकर फ्लैटहेड स्क्रूड्राइवर की मदद से गंदगी निकाली जा सकती है.

अंत में कपड़े से साफ करें

जब पटरी अच्छी तरह साफ हो जाए तो गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से क्लीनिंग घोल और निकली हुई गंदगी को पोंछ दें. इसके बाद सूखे कपड़े से पूरी पटरी को सुखाना जरूरी है. अगर पहली बार में जमी हुई गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती है तो इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जा सकता है.

फफूंद के लिए क्या करें?

अगर खिड़की की पटरी पर फफूंद जम गई है तो पहले वैक्यूम क्लीनर से धूल साफ करें. इसके बाद सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे फफूंद वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर ब्रश से रगड़कर साफ करें. सफाई के बाद पटरी को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, क्योंकि नमी बनी रहने पर फफूंद दोबारा जम सकती है.

कोनों की गंदगी ऐसे निकालें

पटरी के छोटे-छोटे कोनों में अक्सर ऐसी गंदगी फंस जाती है, जहां ब्रश आसानी से नहीं पहुंच पाता. ऐसे में कपड़े में लपेटे हुए फ्लैटहेड स्क्रूड्राइवर या किसी पतली चीज की मदद ली जा सकती है. कॉटन बड्स भी छोटे हिस्सों और किनारों की सफाई के लिए उपयोगी हो सकते हैं.

बार-बार गंदगी जमा होने से कैसे रोकें?

खिड़की की पटरी को पूरी तरह साफ करने के बाद उसे लंबे समय तक साफ रखने के लिए नियमित रूप से वैक्यूम करना अच्छा तरीका है. जब भी खिड़कियों की सफाई करें, उसी समय उनकी पटरी से धूल भी निकाल दें. गहरी सफाई साल में कम से कम दो से चार बार की जा सकती है. इसके अलावा खिड़की के आसपास जमा होने वाली नमी और पानी को भी समय-समय पर साफ करते रहें. ज्यादा नमी फफूंद के बढ़ने की वजह बन सकती है. इसलिए सफाई के साथ नमी पर ध्यान देना भी जरूरी है.

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बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान

खिड़की की पटरी साफ करते समय बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे शीशे से दूर रखें. बेकिंग सोडा खुरदरा होता है और लगातार इस्तेमाल करने पर कांच की सतह पर खरोंच या धुंधलापन आ सकता है. इसलिए इसे सिर्फ पटरी की गंदगी पर ही लगाएं और शीशे पर इस्तेमाल करने से बचें.

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