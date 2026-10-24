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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?

iPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की सेल शुरू हो गई है. इस फोन में 4883mAh की बैटरी दी गई है. जानिए iPhone Duo की बैटरी, बैकअप और चार्जिंग से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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  • 60W चार्जर से आईफोन डुओ 20 मिनट में 50% चार्ज होगा.

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की बिक्री भारत समेत ग्लोबल मार्केट में शुरू हो गई है. ऐसे में इस फोन को खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि इसमें कितनी क्षमता की बैटरी दी गई है और एक बार चार्ज करने पर यह कितनी देर तक साथ निभा सकती है.

भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है. सितंबर में पेश किए गए इस फोन में 7.6 इंच की अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन और 5.4 इंच की बाहरी डिस्प्ले मिलती है. फोन की बैटरी क्षमता से जुड़ी जानकारी यूरोप के एनर्जी लेबलिंग डेटाबेस में भी सामने आई है. वहीं, Apple ने अलग-अलग परिस्थितियों में वीडियो प्लेबैक को लेकर अपने अनुमान भी बताए हैं. तो आइए जानते हैं कि  फोल्डेबल फोन में कितना बैकअप मिलेगा. 

iPhone Duo में 4883mAh की बैटरी

iPhone Duo में कुल 4883mAh की बैटरी दी गई है. इस फोन में बैटरी को दो हिस्सों में बांटा गया है. इनमें से एक सेल की क्षमता 2962mAh और दूसरे की 1921mAh है. फोल्डेबल फोन में दो डिस्प्ले और उन्हें जोड़ने वाले हिंज के लिए भी जगह रखनी पड़ती है. ऐसे डिजाइन में बैटरी को दो हिस्सों में रखना फोन की बनावट से जुड़ा है. इस डिवाइस की बैटरी एंड्योरेंस रेटिंग 51 घंटे 30 मिनट बताई गई है.

फोल्डेबल फोन में कितना बैकअप मिलेगा?

Apple के मुताबिक, iPhone Duo सामान्य इस्तेमाल में एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है. इस फोन की बाहरी स्क्रीन पर वीडियो देखने पर 44 घंटे तक और अंदर की बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन पर 31 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है. वहीं इंटरनेट के जरिए वीडियो स्ट्रीम करने पर बाहरी डिस्प्ले के साथ 37 घंटे और अंदरूनी डिस्प्ले के साथ 26 घंटे तक बैटरी चलने का दावा किया गया है.

यह भी पढ़ें -एक साथ कितने iPhone खरीद सकते हैं? Apple ने सभी मॉडल पर लगाई लिमिट

iPhone Duo कितनी जल्दी होगा चार्ज?

फोन में दो बिल्ट-इन रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरियां दी गई हैं. चार्जिंग की बात करें तो 60W या उससे ज्यादा क्षमता वाले अडैप्टर और USB-C केबल से फोन को करीब 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं 35W या उससे ज्यादा के अडैप्टर के साथ MagSafe चार्जर इस्तेमाल करने पर लगभग 30 मिनट में बैटरी 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. 

भारत में इतनी है iPhone Duo की कीमत

Apple iPhone Duo के 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपये है. इसके 512GB वेरिएंट के लिए 3,24,900 रुपये, 1TB मॉडल के लिए 3,74,900 रुपये और 2TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट के लिए 4,49,900 रुपये देने होंगे. फोन की बिक्री Apple के ऑनलाइन स्टोर और Croma, Reliance Digital साथ ही Vijay Sales जैसे रिटेल स्टोर पर शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें - Apple iPhone Duo की सेल शुरू, क्या फोल्डेबल फोन बदलेगा यूज करने का तरीका?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS HINDI IPhone Duo
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