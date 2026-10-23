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बर्तन धोने के बाद सिंक पर रह गए सफेद दाग, ऐसे करें एकदम साफ

अगर आपके सिंक पर भी बर्तन साफ करने के बाद सफेद दाग रह जाते हैं, तो यह अक्सर हार्ड वॉटर में मौजूद मिनरल्स की वजह से बनते हैं. जानें इन्हें साफ करने के कुछ आसान और असरदार होम टिप्स.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 23 Oct 2026 09:30 PM (IST)
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बर्तन धोने के बाद सिंक पर रह गए सफेद दाग दिखाई देना एक आम समस्या है. अगर आपके किचन सिंक पर भी सफेद-सफेद धब्बे या परत दिखाई देती है, तो इसे सिर्फ गंदगी समझकर जोर से रगड़ना जरूरी नहीं है. कई बार ये निशान हार्ड वॉटर यानी खारे पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स के जमने से बनते हैं. पानी सूखने के बाद ये मिनरल्स सिंक की सतह पर सफेद परत छोड़ देते हैं, जो बार-बार पानी पड़ने और सूखने के साथ और ज्यादा दिखाई देने लगती है.

खासकर स्टेनलेस स्टील के सिंक में ऐसे दाग काफी आम हैं. अच्छी बात यह है कि इनके लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं होता. घर में मौजूद सफेद सिरका, बेकिंग सोडा और एक मुलायम कपड़े की मदद से आप इन दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं. हालांकि, सिंक के मटेरियल के हिसाब से सफाई का तरीका चुनना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रगड़ने या गलत केमिकल इस्तेमाल करने से सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

सिंक को करें सामान्य तरीके से साफ

सफेद दाग हटाने से पहले सिंक में जमा भोजन के टुकड़े, तेल और साबुन की परत को साफ कर लें. इसके लिए हल्का डिशवॉशिंग लिक्विड और गुनगुना पानी पर्याप्त है. मुलायम स्पंज से सिंक को साफ करने के बाद पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे यह पता लगाना भी आसान होगा कि सफेद निशान वास्तव में मिनरल जमा होने की वजह से हैं या केवल खाने के टुकड़े की वजह से. इसके बाद सिंक को एक बार सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ लें. गीली सतह पर सफेद दाग को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

सफेद सिरका आएगा काम

अगर सिंक पर मुख्य समस्या हार्ड वॉटर के निशानों की है, तो सफेद सिरका और पानी का घोल इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन तरीका है. सामान्य तौर पर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए रखें और फिर हल्के हाथ से पोंछ दें. इसके बाद साफ पानी से सिंक को अच्छी तरह धोएं.

यह भी पढ़ें: Bathroom Water Leakage: बाथरूम का पानी गेट से बाहर कमरे में आता है? ऐसे करें ठीक

बेकिंग सोडा से हल्की सफाई

अगर कुछ निशान अभी भी बचे हैं, तो बेकिंग सोडा और पानी का हल्का पेस्ट बनाएं. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. बेकिंग सोडा जिद्दी दागों को निकालने में मदद करता है. ध्यान रहे कि दाग साफ करने के लिए जोर से रगड़ने से बचें. स्टेनलेस स्टील या अन्य फिनिश वाली सतह पर कठोर स्क्रबर, स्टील वूल या वायर ब्रश इस्तेमाल करने से वह खराब हो सकता है.

दाग दोबारा जमने से रोकें

सिंक को चमकदार बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि बर्तन धोने के बाद उसे लंबे समय तक गीला न छोड़ें. साफ पानी से साफ करने के बाद मुलायम सूखे कपड़े से सिंक की सतह और नल को पोंछ दें. पानी सूखने से पहले उसे हटा देने पर मिनरल जमा होने की संभावना कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें: Milk Boiling Tips: दूध उबलने और गैस गंदी होने का झंझट खत्म! जानें 3 सीक्रेट ट्रिक्स

 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:30 PM (IST)
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