Most Expensive Houses in World: ये हैं दुनिया के सबसे महंगे घर, देखें 10 इनसाइट तस्वीरें

Most Expensive Houses in World: ये हैं दुनिया के सबसे महंगे घर, देखें 10 इनसाइट तस्वीरें

Most Expensive Houses in World: दुनिया के सबसे महंगे घरों की झलक देखें, आलीशान इंटीरियर, प्राइवेट बीच और लग्जरी सुविधाओं से सजे ये महल किसी सपनों से कम नहीं लगते.

By : मीनू झा  | Updated at : 27 Sep 2025 06:28 PM (IST)
Most Expensive Houses in World: दुनिया के सबसे महंगे घरों की झलक देखें, आलीशान इंटीरियर, प्राइवेट बीच और लग्जरी सुविधाओं से सजे ये महल किसी सपनों से कम नहीं लगते.

Most Expensive Houses in World: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग किस तरह के घरों में रहते होंगे? वो घर जिनमें न सिर्फ ऐश्वर्य और वैभव झलकता है, बल्कि जिनकी कीमतें सुनकर ही लोग हैरान रह जाते हैं. आलीशान इंटीरियर, शानदार गार्डन, प्राइवेट बीचऔर अनगिनत लग्जरी सुविधाओं से सजे ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि किसी सपनों के महल से कम नहीं लगते.

1/10
एंटीलिया: मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया 27 मंजिंला इमारत है, जिसमें हेलिपैड, थीम्ड गार्डन, मूवी थियेटर और बॉलरूम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. यह दुनिया का सबसे महंगा निजी घर माना जाता है. इसकी कीमत 17,600 करोड़ है.
एंटीलिया: मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया 27 मंजिंला इमारत है, जिसमें हेलिपैड, थीम्ड गार्डन, मूवी थियेटर और बॉलरूम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. यह दुनिया का सबसे महंगा निजी घर माना जाता है. इसकी कीमत 17,600 करोड़ है.
2/10
बकिंघम पैलेस: दुनिया का सबसे महंगा घर लंदन में बकिंघम पैलेस है. इसमें 775 कमरे, शानदार बॉलरूम और गार्डन हैं. यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ब्रिटेन की शान और इतिहास का प्रतीक है. इसकी कीमत 43,120 करोड़ है.
बकिंघम पैलेस: दुनिया का सबसे महंगा घर लंदन में बकिंघम पैलेस है. इसमें 775 कमरे, शानदार बॉलरूम और गार्डन हैं. यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ब्रिटेन की शान और इतिहास का प्रतीक है. इसकी कीमत 43,120 करोड़ है.
3/10
विला लियोपोल्डा: फ्रांस का यह ऐतिहासिक विला अपने गार्डन और सुंदर लोकेशन के लिए मशहूर है. यह विला कभी बेल्जियम के राजा का था और आज अरबपतियों का सपना है. इसकी कीमत 6600 करोड़ है.
विला लियोपोल्डा: फ्रांस का यह ऐतिहासिक विला अपने गार्डन और सुंदर लोकेशन के लिए मशहूर है. यह विला कभी बेल्जियम के राजा का था और आज अरबपतियों का सपना है. इसकी कीमत 6600 करोड़ है.
4/10
विला लेस सेड्रेस: यह विला 187 साल पुराना है और इसमें 35 एकड़ का गार्डन है जिसमें दुर्लभ पेड़-पौधे और ओलिव के पेड़ लगे हैं. अंदरूनी सजावट किसी राजमहल से कम नहीं है. इसकी कीमत 3960 करोड़ है.
विला लेस सेड्रेस: यह विला 187 साल पुराना है और इसमें 35 एकड़ का गार्डन है जिसमें दुर्लभ पेड़-पौधे और ओलिव के पेड़ लगे हैं. अंदरूनी सजावट किसी राजमहल से कम नहीं है. इसकी कीमत 3960 करोड़ है.
5/10
लेस पैलेस बुल्लेस: ‘बबल पैलेस’ नाम से मशहूर यह घर अपनी अनोखी गोलाकार डिजाइन और समुद्र के नजारों के लिए जाना जाता है. फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन का यह घर आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है. इसकी कीमत 3696 करोड़ है.
लेस पैलेस बुल्लेस: 'बबल पैलेस' नाम से मशहूर यह घर अपनी अनोखी गोलाकार डिजाइन और समुद्र के नजारों के लिए जाना जाता है. फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन का यह घर आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है. इसकी कीमत 3696 करोड़ है.
6/10
ओडियन टावर पेंटहाउस: मोनाको के इस पेंटहाउस से दिखने वाला फ्रेंच रिवेरा का नजारा बेमिसाल है. इसमें प्राइवेट वॉटर स्लाइड और लग्जरी स्विमिंग पूल भी है. इसकी कीमत 2904 करोड़ है.
ओडियन टावर पेंटहाउस: मोनाको के इस पेंटहाउस से दिखने वाला फ्रेंच रिवेरा का नजारा बेमिसाल है. इसमें प्राइवेट वॉटर स्लाइड और लग्जरी स्विमिंग पूल भी है. इसकी कीमत 2904 करोड़ है.
7/10
फोर फेयरफील्ड पॉन्ड: अमेरिका के सबसे बड़े और महंगे घरों में से एक, इसमें 29 बेडरूम, 3 स्विमिंग पूल और अपना पॉवर प्लांट है. इसकी कीमत 2200 करोड़ है. इसकी कीमत 2200 करोड़ है.
फोर फेयरफील्ड पॉन्ड: अमेरिका के सबसे बड़े और महंगे घरों में से एक, इसमें 29 बेडरूम, 3 स्विमिंग पूल और अपना पॉवर प्लांट है. इसकी कीमत 2200 करोड़ है. इसकी कीमत 2200 करोड़ है.
8/10
जे-जेड मालिबू हवेली: हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्लैमरस कपल जे-जेड और बियॉन्से का ये सी-फेसिंग घर लग्जरी और मॉडर्न डिजाइन का शानदार उदाहरण है. इसकी कीमत 1760 करोड़ है.
जे-जेड मालिबू हवेली: हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्लैमरस कपल जे-जेड और बियॉन्से का ये सी-फेसिंग घर लग्जरी और मॉडर्न डिजाइन का शानदार उदाहरण है. इसकी कीमत 1760 करोड़ है.
9/10
एलिसन एस्टेट: यह एस्टेट 25,000 स्क्वायर फीट में फैला है और यहां से कैलिफ़ोर्निया के खूबसूरत बीच का नजारा दिखता है. प्रकृति और ऐश्वर्य का अद्भुत संगम. इसकी कीमत 1760 करोड़ है.
एलिसन एस्टेट: यह एस्टेट 25,000 स्क्वायर फीट में फैला है और यहां से कैलिफ़ोर्निया के खूबसूरत बीच का नजारा दिखता है. प्रकृति और ऐश्वर्य का अद्भुत संगम. इसकी कीमत 1760 करोड़ है.
10/10
केंसिंग्टन गार्डन्स: लंदन का यह महलाना घर भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का है. इसकी शाही वास्तुकला और लोकेशन इसे दुनिया के सबसे कीमती घरों में शामिल करती है. इसकी कीमत 1953 करोड़ है.
केंसिंग्टन गार्डन्स: लंदन का यह महलाना घर भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का है. इसकी शाही वास्तुकला और लोकेशन इसे दुनिया के सबसे कीमती घरों में शामिल करती है. इसकी कीमत 1953 करोड़ है.
Published at : 27 Sep 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Expensive Houses WORLD Insightful Photos

Photo Gallery

View More
