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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थभारत में हर 5 मिनट में आ रहा इस गंभीर बीमारी का एक केस, ये हैं बचाव के उपाय

भारत में हर 5 मिनट में आ रहा इस गंभीर बीमारी का एक केस, ये हैं बचाव के उपाय

भारत में हर 5 मिनट में ब्लड कैंसर का एक नया मामला सामने आ रहा है. जानिए इसके शुरुआती लक्षण, बचाव के आसान तरीके और कब करानी चाहिए जांच.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 20 Jul 2026 09:44 PM (IST)
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Blood cancer: आजकल ब्लड कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार, भारत में हर 5 मिनट में ब्लड कैंसर का एक नया मामला सामने आ रहा है. यह एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इलाज शुरू किया जा सकता है. इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है.

ब्लड कैंसर क्या है?

ब्लड कैंसर खून से जुड़ी एक बीमारी है. इसमें शरीर की कुछ खून की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं. इसका असर शरीर की ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर पड़ सकता है. यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किसी को भी हो सकती है.

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ये लक्षण दिखें तो देर न करें:

अगर बिना किसी वजह के कई दिनों तक बुखार रहे, हर समय थकान महसूस हो, बार-बार बीमारी हो, शरीर पर नीले निशान दिखने लगें, नाक या मसूड़ों से खून आने लगे या अचानक वजन कम होने लगे, तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं. जरूरी नहीं कि ये लक्षण सिर्फ ब्लड कैंसर के हों, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए.

बचाव के लिए क्या करें?

ब्लड कैंसर से पूरी तरह बचने का कोई पक्का तरीका नहीं है. लेकिन कुछ अच्छी आदतें अपनाकर इसका खतरा कम किया जा सकता है. तंबाकू और सिगरेट से दूर रहें. रोज ताजा और घर का बना खाना खाएं. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें और शरीर को फिट रखें. अगर कोई परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, तो खुद दवा खाने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें.

समय पर जांच से मिल सकती है मदद:

ब्लड कैंसर का इलाज जितना जल्दी शुरू होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है. इसलिए अगर शरीर में लंबे समय तक कोई परेशानी दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें. समय पर जांच कराने से बीमारी का जल्दी पता चल सकता है और इलाज शुरू करने में आसानी होती है. छोटी-सी सावधानी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है.

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Published at : 20 Jul 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Blood Cancer Patients Blood Cancer Symptoms
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