मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइललंबी जिंदगी जीनी है? डिनर में शामिल कर लें ये चीजें

लंबी जिंदगी जीनी है? डिनर में शामिल कर लें ये चीजें

अगर आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो रात के खाने में कुछ आसान और हेल्दी चीजें शामिल करें. जानिए डिनर में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 07 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

foods for long life: हर कोई चाहता है कि वह लंबे समय तक स्वस्थ रहे और बीमारियों से दूर रहे. इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है, बल्कि रोज क्या खाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है. खासकर रात का खाना यानी डिनर. अगर रात में सही चीजें खाई जाएं, तो शरीर को आराम मिलता है, खाना आसानी से पच जाता है और नींद भी अच्छी आती है. आइए जानते हैं कि डिनर में कौन-कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए.

हरी सब्जियां जरूर खाएं

रात के खाने में हरी सब्जियां जरूर रखें. जैसे लौकी, तोरी, पालक, भिंडी, बीन्स या पत्तागोभी. ये पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं और इन्हें पचाने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती. कोशिश करें कि सब्जियों में तेल और मसाले कम हों.

यह भी पढ़ें: Chole Without Soaking: बगैर गलाए भी आसानी से बनेगी छोले की सब्जी, इस ट्रिक को आजमाएं

दाल और रोटी खाएं

रात में एक कटोरी दाल और 2 रोटी खाना अच्छा माना जाता है. दाल शरीर को ताकत देने में मदद करती है और पेट भी देर तक भरा रहता है. अगर चाहें तो दाल की जगह पनीर या सोयाबीन भी खा सकते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से बचें.

सलाद भी रखें

रात के खाने के साथ थोड़ा सलाद भी जरूर खाएं. खीरा, टमाटर, गाजर और चुकंदर जैसी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं. सलाद खाने से पेट जल्दी भर जाता है और ज्यादा खाने की आदत भी कम हो सकती है. अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं.

फल भी खा सकते हैं

अगर रात का खाना हल्का रखा है और थोड़ी देर बाद भूख लगे, तो कोई एक फल खा सकते हैं. जैसे सेब, पपीता या अमरूद. लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा फल खाने से बचें. बेहतर होगा कि थोड़ी देर का अंतर रखें.

इन चीजों से रहें दूर

रात में बहुत ज्यादा तला-भुना खाना, फास्ट फूड, ज्यादा मीठी चीजें और ठंडे ड्रिंक पीने से बचें. ऐसे खाने से पेट भारी हो सकता है और नींद भी खराब हो सकती है. कोशिश करें कि घर का ताजा खाना ही खाएं. साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं. 20 से 30 मिनट तक हल्का टहल लें.

सिर्फ खाना ही नहीं, आदतें भी बदलें

अगर आप सच में लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सिर्फ डिनर पर ध्यान देना काफी नहीं है. रोज समय पर खाना खाएं, भरपूर पानी पिएं, अच्छी नींद लें और रोज थोड़ा चलने या हल्की एक्सरसाइज की आदत बनाएं. छोटी-छोटी अच्छी आदतें लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं. सही समय पर हल्का और संतुलित डिनर करना भी इन्हीं अच्छी आदतों में से एक है. अगर आप रोज इस तरह का रूटीन अपनाते हैं, तो शरीर को फायदा मिल सकता है और लंबे समय तक फिट रहने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: घर में क्यों नहीं बन पाता बाजार जैसा डोसा, इन तीन गलतियों की वजह से होता है काम खराब

Published at : 07 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Healthy Dinner Food For Long Life
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
लंबी जिंदगी जीनी है? डिनर में शामिल कर लें ये चीजें
लंबी जिंदगी जीनी है? डिनर में शामिल कर लें ये चीजें
लाइफस्टाइल
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
लाइफस्टाइल
Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
लाइफस्टाइल
India First High Altitude Ladakh Safari : लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
विश्व
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, वे...', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इंडिया
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget