बिस्तर पर वक्त बढ़ाने के लिए आप भी लेते हैं टॉनिक? इन गंभीर बीमारियों को मिल रहा न्यौता

Health Risks Of Sexual Performance Tonics: आजकल बाजार में पुरुषों की ताकत बढ़ाने और शारीरिक संबंध के दौरान ज्यादा देर तक टिके रहने का दावा करने वाले टॉनिक और सप्लीमेंट्स की भरमार है. सोशल मीडिया से लेकर मेडिकल स्टोर तक, हर जगह ऐसे प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये आदत शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है.

क्या सच में ये फिजिकल एक्टिविटी को मजबूत करते हैं?

स्क्रिप्स क्लिनिक के प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ लुइगी सिमोन के मुताबिक, शारीरिक क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाले ज्यादातर सप्लीमेंट्स पर वैज्ञानिक तरीके से पर्याप्त रिसर्च नहीं हुई है. उनका कहना है कि कई बार लोगों को सिर्फ मेंटल तौर पर फर्क महसूस होता है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के असर को लेकर ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं. डॉ सिमोन ने साफ कहा कि ताकत बढ़ाने या लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने जैसे दावे अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाए हैं.

क्या हो सकती है इनसे दिक्कत?

एक्सपर्ट के अनुसार, ऐसे सप्लीमेंट्स हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होते. कई बार इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एलर्जी, ब्लड प्रेशर की समस्या या दूसरी दवाओं के साथ खतरनाक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स में छिपे हुए केमिकल या दवाइयां भी मिल सकती हैं, जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. यही वजह है कि बिना जांचे-परखे किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल करना जोखिम भरा माना जा रहा है.

अगर यूज करने के बाद कोई दिक्कत हो तो क्या करें?

डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक संबंध से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो रही है, तो उसे खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कई बार हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज या तनाव जैसी समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं. ऐसे मामलों में असली बीमारी का इलाज ज्यादा जरूरी होता है, न कि सिर्फ ताकत बढ़ाने वाले टॉनिक का सहारा लेना.

इसे भी पढ़ें-Heart Health: सुबह का सिरदर्द-थकान है साइलेंट किलर का अलर्ट, न करें इग्नोर वरना होंगे खतरनाक बीमारी के शिकार

इस बात का जरूर रखें ध्यान

डॉ लुइगी सिमोन बताते हैं कि कई लोग शर्म या झिझक की वजह से डॉक्टर से खुलकर बात नहीं करते और सीधे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि डॉक्टर आपकी समस्या की असली वजह समझकर सही इलाज बता सकते हैं. अगर किसी दवा की वजह से दिक्कत हो रही हो, तो डॉक्टर दवा बदलने की सलाह भी दे सकते हैं. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट्स दवाइयों की तरह सख्त जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरते फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए इन प्रोडक्ट्स को बाजार में आने से पहले पूरी तरह मंजूरी नहीं देता ऐसे में कई बार इनके अंदर मौजूद चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं.

इसे भी पढ़ें-Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator