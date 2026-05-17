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Fridge Vegetable Storage: फ्रिज के अंदर भी पॉलिथीन में रखते हैं सब्जियां, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
Fridge Vegetable Storage: फ्रिज में पॉलिथीन में सब्जियां रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं.
अक्सर बाजार से लाई गई सब्जियां लोग बिना सोचे-समझे सीधे पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रख देते हैं. देखने में ये तरीका बहुत आसान और झटपट लगने वाला है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे सेहत के लिए खतरा बन सकती है. पॉलिथीन के अंदर सब्जियां हवा से पूरी तरह कट जाती हैं, जिससे अंदर नमी और गर्मी फंस जाती है और सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं. कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रख दिया तो सब ठीक है, लेकिन असल में गलत तरीके से स्टोर करना ही सबसे बड़ी समस्या है.
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Published at : 17 May 2026 04:51 PM (IST)
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