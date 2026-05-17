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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थFridge Vegetable Storage: फ्रिज के अंदर भी पॉलिथीन में रखते हैं सब्जियां, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?

Fridge Vegetable Storage: फ्रिज के अंदर भी पॉलिथीन में रखते हैं सब्जियां, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?

Fridge Vegetable Storage: फ्रिज में पॉलिथीन में सब्जियां रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 May 2026 04:51 PM (IST)
Fridge Vegetable Storage: फ्रिज में पॉलिथीन में सब्जियां रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं.

अक्सर बाजार से लाई गई सब्जियां लोग बिना सोचे-समझे सीधे पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रख देते हैं. देखने में ये तरीका बहुत आसान और झटपट लगने वाला है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे सेहत के लिए खतरा बन सकती है. पॉलिथीन के अंदर सब्जियां हवा से पूरी तरह कट जाती हैं, जिससे अंदर नमी और गर्मी फंस जाती है और सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं. कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रख दिया तो सब ठीक है, लेकिन असल में गलत तरीके से स्टोर करना ही सबसे बड़ी समस्या है.

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जब सब्जियों को पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रखा जाता है तो उनके अंदर हवा का आना-जाना बंद हो जाता है. इस वजह से नमी जमा होने लगती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां तो और भी जल्दी खराब हो जाती हैं. बाहर से सब्जियां ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो सड़ने लगती हैं. कई बार लोग बिना जाने इन्हीं सब्जियों को खा लेते हैं, जिससे खाने का स्वाद भी बिगड़ता है और सेहत पर भी असर पड़ता है.
जब सब्जियों को पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रखा जाता है तो उनके अंदर हवा का आना-जाना बंद हो जाता है. इस वजह से नमी जमा होने लगती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां तो और भी जल्दी खराब हो जाती हैं. बाहर से सब्जियां ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो सड़ने लगती हैं. कई बार लोग बिना जाने इन्हीं सब्जियों को खा लेते हैं, जिससे खाने का स्वाद भी बिगड़ता है और सेहत पर भी असर पड़ता है.
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ऐसी खराब या सड़ती हुई सब्जियां खाने से शरीर पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है. जैसे पेट दर्द, गैस, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्लास्टिक के संपर्क में रहने से खाने में माइक्रोप्लास्टिक के कण भी मिल सकते हैं, जो लंबे समय तक शरीर में जाकर नुकसान कर सकते हैं. यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देता है.
ऐसी खराब या सड़ती हुई सब्जियां खाने से शरीर पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है. जैसे पेट दर्द, गैस, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्लास्टिक के संपर्क में रहने से खाने में माइक्रोप्लास्टिक के कण भी मिल सकते हैं, जो लंबे समय तक शरीर में जाकर नुकसान कर सकते हैं. यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देता है.
Published at : 17 May 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Vegetable Preservation Methods Household Health Tips Unhealthy Food Habits Plastic Bag In Fridge

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