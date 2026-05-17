जब सब्जियों को पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रखा जाता है तो उनके अंदर हवा का आना-जाना बंद हो जाता है. इस वजह से नमी जमा होने लगती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां तो और भी जल्दी खराब हो जाती हैं. बाहर से सब्जियां ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो सड़ने लगती हैं. कई बार लोग बिना जाने इन्हीं सब्जियों को खा लेते हैं, जिससे खाने का स्वाद भी बिगड़ता है और सेहत पर भी असर पड़ता है.