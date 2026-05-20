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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSour Burps Causes: सुबह उठते ही आ रही है खट्टी डकार? एसिडिटी नहीं कुछ और है समस्या, लिवर दे रहा संकेत

Sour Burps Causes: सुबह उठते ही आ रही है खट्टी डकार? एसिडिटी नहीं कुछ और है समस्या, लिवर दे रहा संकेत

जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलनऔर गैस जैसी समस्याएं होने लगती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 May 2026 07:57 AM (IST)
जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलनऔर गैस जैसी समस्याएं होने लगती है.

Sour Burps Causes: सुबह उठते ही अगर मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हो, बार-बार खट्टी डकार आए, पेट में जलन बनी रहे तो इसे सामान्य एसिडिटी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यह शरीर के पाचन तंत्र में गड़बड़ी, एसिड रिफ्लक्स, इस पेट में इन्फेक्शन या लीवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है. खराब खानपान, देर रात खाना और तनाव जैसी आदतें इस परेशानी को तेजी से बढ़ा सकती है. लंबे समय तक यह समस्या बनी रहने पर गंभीर बीमारियों की ओर भी इशारा कर सकती है.

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एक्सपर्ट्स के अनुसार जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है या खाना ठीक से नहीं पच पाता तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलन, मुंह में कड़वाहट और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है. वहीं आधुनिक चिकित्सा इसे एसिड रिफ्लक्स या ग्रेड से जोड़ती है, जबकि आयुर्वेद में इसे बढ़े हुए पित्त दोष का असर माना जाता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है या खाना ठीक से नहीं पच पाता तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलन, मुंह में कड़वाहट और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है. वहीं आधुनिक चिकित्सा इसे एसिड रिफ्लक्स या ग्रेड से जोड़ती है, जबकि आयुर्वेद में इसे बढ़े हुए पित्त दोष का असर माना जाता है.
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लाइफस्टाइल भी इसकी बड़ी वजह माने जा रही है. देर रात तक तला-भूना और ज्यादा मसालेदार भोजन कार्बोनेटेड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान, जल्दी-जल्दी खाना और भोजन के तुरंत बाद लेट जाना पेट का पीएच लेवल बिगाड़ देता है. इसके कारण गैस बनने लगती है और खट्टी डकार की परेशानी बढ़ जाती है. तनाव और खराब नींद भी समस्या को गंभीर बना सकती है.
लाइफस्टाइल भी इसकी बड़ी वजह माने जा रही है. देर रात तक तला-भूना और ज्यादा मसालेदार भोजन कार्बोनेटेड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान, जल्दी-जल्दी खाना और भोजन के तुरंत बाद लेट जाना पेट का पीएच लेवल बिगाड़ देता है. इसके कारण गैस बनने लगती है और खट्टी डकार की परेशानी बढ़ जाती है. तनाव और खराब नींद भी समस्या को गंभीर बना सकती है.
Published at : 20 May 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Acid Reflux Symptoms Sour Burps Causes Morning Acidity Problem Liver Health Signs

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