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Sour Burps Causes: सुबह उठते ही आ रही है खट्टी डकार? एसिडिटी नहीं कुछ और है समस्या, लिवर दे रहा संकेत
जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलनऔर गैस जैसी समस्याएं होने लगती है.
Sour Burps Causes: सुबह उठते ही अगर मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हो, बार-बार खट्टी डकार आए, पेट में जलन बनी रहे तो इसे सामान्य एसिडिटी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यह शरीर के पाचन तंत्र में गड़बड़ी, एसिड रिफ्लक्स, इस पेट में इन्फेक्शन या लीवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है. खराब खानपान, देर रात खाना और तनाव जैसी आदतें इस परेशानी को तेजी से बढ़ा सकती है. लंबे समय तक यह समस्या बनी रहने पर गंभीर बीमारियों की ओर भी इशारा कर सकती है.
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Published at : 20 May 2026 07:57 AM (IST)
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