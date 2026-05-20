एक्सपर्ट्स के अनुसार जब पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है या खाना ठीक से नहीं पच पाता तो एसिड ऊपर भोजन नली तक पहुंच जाता है. इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में जलन, मुंह में कड़वाहट और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है. वहीं आधुनिक चिकित्सा इसे एसिड रिफ्लक्स या ग्रेड से जोड़ती है, जबकि आयुर्वेद में इसे बढ़े हुए पित्त दोष का असर माना जाता है.