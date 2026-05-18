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Natural remedies for acid reflux: पेट की जलन से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 भारतीय हर्ब्स, एसिड रिफ्लक्स को कर सकती हैं कम
Natural remedies for acid reflux : पेट में जलन, अपच, भारीपन, सीने में जलन, खट्टी डकारें या उल्टी जैसी परेशानियां आम हैं. हालांकि एंटासिड जैसी दवाइयां इसमें तुरंत आराम देती हैं.
आज के समय में पेट की जलन यानी एसिड रिफ्लक्स आम हो गया है. खासकर ऑफिस में काम करने वाले लोग जो अक्सर खाना छोड़ देते हैं, या युवा जो फास्ट फूड और लेट-नाइट स्नैक्स पर निर्भर हैं, उनका पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है. पेट में जलन, अपच, भारीपन, सीने में जलन, खट्टी डकारें या उल्टी जैसी परेशानियां आम हैं. हालांकि एंटासिड जैसी दवाइयां इसमें तुरंत आराम देती हैं, लेकिन लंबे समय तक पेट की सेहत के लिए सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है. भारतीय रसोई में कुछ ऐसे हर्ब्स और मसाले हैं जो पीढ़ियों से पाचन को सुधारने के लिए इस्तेमाल होते आए हैं. सही मात्रा में इनका सेवन करने से पेट को आराम मिल सकता है और एसिडिटी कम हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, हल्के एसिड रिफ्लक्स के लिए ये हर्ब्स मददगार हो सकते हैं.
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Published at : 18 May 2026 09:42 AM (IST)
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