हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थNatural remedies for acid reflux: पेट की जलन से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 भारतीय हर्ब्स, एसिड रिफ्लक्स को कर सकती हैं कम

Natural remedies for acid reflux: पेट की जलन से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 भारतीय हर्ब्स, एसिड रिफ्लक्स को कर सकती हैं कम

Natural remedies for acid reflux : पेट में जलन, अपच, भारीपन, सीने में जलन, खट्टी डकारें या उल्टी जैसी परेशानियां आम हैं. हालांकि एंटासिड जैसी दवाइयां इसमें तुरंत आराम देती हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 May 2026 09:42 AM (IST)
Natural remedies for acid reflux : पेट में जलन, अपच, भारीपन, सीने में जलन, खट्टी डकारें या उल्टी जैसी परेशानियां आम हैं. हालांकि एंटासिड जैसी दवाइयां इसमें तुरंत आराम देती हैं.

आज के समय में पेट की जलन यानी एसिड रिफ्लक्स आम हो गया है. खासकर ऑफिस में काम करने वाले लोग जो अक्सर खाना छोड़ देते हैं, या युवा जो फास्ट फूड और लेट-नाइट स्नैक्स पर निर्भर हैं, उनका पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है. पेट में जलन, अपच, भारीपन, सीने में जलन, खट्टी डकारें या उल्टी जैसी परेशानियां आम हैं. हालांकि एंटासिड जैसी दवाइयां इसमें तुरंत आराम देती हैं, लेकिन लंबे समय तक पेट की सेहत के लिए सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है. भारतीय रसोई में कुछ ऐसे हर्ब्स और मसाले हैं जो पीढ़ियों से पाचन को सुधारने के लिए इस्तेमाल होते आए हैं. सही मात्रा में इनका सेवन करने से पेट को आराम मिल सकता है और एसिडिटी कम हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, हल्के एसिड रिफ्लक्स के लिए ये हर्ब्स मददगार हो सकते हैं.

1/6
सौंफ भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाचन सुधारक मसालों में से एक है. यह पेट की नलियों को आराम देता है और खाने के बाद फुलना कम करता है. कई लोग खाने के बाद सौंफ चबाते हैं, जिससे सांस भी ताजी होती है और पाचन बेहतर होता है. सौंफ का पानी बनाकर पीने से भी गैस और पेट की जलन कम हो सकती है.
सौंफ भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाचन सुधारक मसालों में से एक है. यह पेट की नलियों को आराम देता है और खाने के बाद फुलना कम करता है. कई लोग खाने के बाद सौंफ चबाते हैं, जिससे सांस भी ताजी होती है और पाचन बेहतर होता है. सौंफ का पानी बनाकर पीने से भी गैस और पेट की जलन कम हो सकती है.
2/6
जीरा पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है और आयुर्वेद में इसका लंबे समय से यूज होता रहा है. यह पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करके खाने को जल्दी और अच्छे से पचाने में मदद करता है. बेहतर पाचन से पेट में दबाव और फुलाव कम होता है, जो एसिड रिफ्लक्स में सहायक है. जीरा पानी पेट की गैस और भारीपन कम करने का पारंपरिक तरीका है.
जीरा पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है और आयुर्वेद में इसका लंबे समय से यूज होता रहा है. यह पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करके खाने को जल्दी और अच्छे से पचाने में मदद करता है. बेहतर पाचन से पेट में दबाव और फुलाव कम होता है, जो एसिड रिफ्लक्स में सहायक है. जीरा पानी पेट की गैस और भारीपन कम करने का पारंपरिक तरीका है.
Published at : 18 May 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Acid Reflux Heartburn Health LIfestyle Indigestion Remedies

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Cancer And Sugar: कैंसर की जगह शरीर को भूखा मार रही शुगर-फ्री डाइट, जानें एक्सट्रीम कैंसर डाइट का छिपा खतरा
कैंसर की जगह शरीर को भूखा मार रही शुगर-फ्री डाइट, जानें एक्सट्रीम कैंसर डाइट का छिपा खतरा
लाइफस्टाइल
Navgrah Katha 2: इंद्रसभा में चंद्रमा ने बताई अपनी महिमा, नवग्रहों में पढ़ें चंद्र देव की दिव्य कथा
Navgrah Katha 2: इंद्रसभा में चंद्रमा ने बताई अपनी महिमा, नवग्रहों में पढ़ें चंद्र देव की दिव्य कथा
लाइफस्टाइल
Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लाइफस्टाइल
Pregnancy High BP: 2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में ट्रंप?
शिक्षा
National Overseas Scholarship 2026-27: विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget