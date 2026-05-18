सौंफ भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाचन सुधारक मसालों में से एक है. यह पेट की नलियों को आराम देता है और खाने के बाद फुलना कम करता है. कई लोग खाने के बाद सौंफ चबाते हैं, जिससे सांस भी ताजी होती है और पाचन बेहतर होता है. सौंफ का पानी बनाकर पीने से भी गैस और पेट की जलन कम हो सकती है.