रिसर्च में पाया गया कि हमारा मूड और फिजिकल एक्टिविटी आपस में जुड़े हुए हैं यानी जब हम हल्की या डेली की एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा मूड बेहतर होता है. और इसके उलट, जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं.