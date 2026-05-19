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Physical Activity And Mood: नई रिसर्च में सामने आया मूड और फिजिकल एक्टिविटी का सीधा संबंध, जानें क्या हुआ खुलासा?
Physical Activity And Mood : इस स्टडी में 67 रिसर्च ग्रुप्स और 8,000 से ज्यादा लोगों के तीन लाख से ज्यादा मूड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया. स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस की मदद से पता लगाया गया.
हम में से कई लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से रिलेक्स फील होता है, लेकिन अब एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ने इस बात को वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है. इस स्टडी में 67 रिसर्च ग्रुप्स और 8,000 से ज्यादा लोगों के तीन लाख से ज्यादा मूड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया. स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस की मदद से यह पता लगाया गया कि रोजमर्रा की हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या घर के काम करना, मूड पर कैसे असर डालती है. तो आइए जानते हैं कि नई रिसर्च में मूड और फिजिकल एक्टिविटी के सीधे संबंध को लेकर क्या खुलासा किया गया है.
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Published at : 19 May 2026 07:18 AM (IST)
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