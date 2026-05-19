हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPhysical Activity And Mood: नई रिसर्च में सामने आया मूड और फिजिकल एक्टिविटी का सीधा संबंध, जानें क्या हुआ खुलासा?

Physical Activity And Mood: नई रिसर्च में सामने आया मूड और फिजिकल एक्टिविटी का सीधा संबंध, जानें क्या हुआ खुलासा?

Physical Activity And Mood : इस स्टडी में 67 रिसर्च ग्रुप्स और 8,000 से ज्यादा लोगों के तीन लाख से ज्यादा मूड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया. स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस की मदद से पता लगाया गया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 07:18 AM (IST)
Physical Activity And Mood : इस स्टडी में 67 रिसर्च ग्रुप्स और 8,000 से ज्यादा लोगों के तीन लाख से ज्यादा मूड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया. स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस की मदद से पता लगाया गया.

हम में से कई लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से रिलेक्स फील होता है, लेकिन अब एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ने इस बात को वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है. इस स्टडी में 67 रिसर्च ग्रुप्स और 8,000 से ज्यादा लोगों के तीन लाख से ज्यादा मूड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया. स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस की मदद से यह पता लगाया गया कि रोजमर्रा की हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या घर के काम करना, मूड पर कैसे असर डालती है. तो आइए जानते हैं कि नई रिसर्च में मूड और फिजिकल एक्टिविटी के सीधे संबंध को लेकर क्या खुलासा किया गया है.

1/6
रिसर्च में पाया गया कि हमारा मूड और फिजिकल एक्टिविटी आपस में जुड़े हुए हैं यानी जब हम हल्की या डेली की एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा मूड बेहतर होता है. और इसके उलट, जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं.
रिसर्च में पाया गया कि हमारा मूड और फिजिकल एक्टिविटी आपस में जुड़े हुए हैं यानी जब हम हल्की या डेली की एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा मूड बेहतर होता है. और इसके उलट, जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं.
2/6
स्टडी में देखा गया कि एनर्जी लेवल फिजिकल एक्टिविटी के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है. 95 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब वे एक्टिव रहते थे, उन्हें ज्यादा एनर्जी महसूस होती थी.
स्टडी में देखा गया कि एनर्जी लेवल फिजिकल एक्टिविटी के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है. 95 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब वे एक्टिव रहते थे, उन्हें ज्यादा एनर्जी महसूस होती थी.
Published at : 19 May 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Exercise Physical Activity Mood Health Positive Affect

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Heart Health: सुबह का सिरदर्द-थकान है साइलेंट किलर का अलर्ट, न करें इग्नोर वरना होंगे खतरनाक बीमारी के शिकार
सुबह का सिरदर्द-थकान है साइलेंट किलर का अलर्ट, न करें इग्नोर वरना होंगे खतरनाक बीमारी के शिकार
लाइफस्टाइल
Havan Vidhi: घर में हवन करने का सही तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लें
घर में हवन करने का सही तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लें
लाइफस्टाइल
Dog Pain Signs: बेजुबान कुत्ते दर्द में होने पर देते हैं ये संकेत, पेट पेरेंट्स भूलकर भी न करें इग्नोर
बेजुबान कुत्ते दर्द में होने पर देते हैं ये संकेत, पेट पेरेंट्स भूलकर भी न करें इग्नोर
लाइफस्टाइल
Rudraksha: वैवाहिक जीवन और मानसिक शांति के लिए खास माना जाता है ये रुद्राक्ष
वैवाहिक जीवन और मानसिक शांति के लिए खास माना जाता है ये रुद्राक्ष
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
हरियाणा
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget