हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा

Pyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा

Weak Teeth Causes: काफी लोगों को कमजोर दांत या पायरिया की शिकायत रहती है. अगर आपको भी है, तो बाबा रामदेव के 5 उपाय बताते हैं, जो आपको इस दिक्कत से राहत दिलाएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Weak Teeth Causes: काफी लोगों को कमजोर दांत या पायरिया की शिकायत रहती है. अगर आपको भी है, तो बाबा रामदेव के 5 उपाय बताते हैं, जो आपको इस दिक्कत से राहत दिलाएंगे.

लोग ओरल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए दांत कमजोर होना, पायरिया और मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं. अनहेल्दी खाना और गलत ब्रशिंग इसकी बड़ी वजह हैं.

डेंटिस्ट के पास न जाना या इलाज अधूरा छोड़ देना समस्या को और बढ़ा देता है. ऐसे में लोग ऐसे घरेलू उपाय चाहते हैं जो आसान हों और जल्दी आराम दें.
बाबा रामदेव अपामार्ग की जड़ से दातुन को सबसे असरदार बताते हैं. इसकी जड़ मसूड़ों की सूजन कम करती है और दांतों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाती है.
अपामार्ग पायरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करता है. इससे मसूड़ों से खून आना और बदबू भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
लौंग का तेल मसूड़ों में तुरंत आराम देता है. यह दर्द, सूजन और पायरिया की बदबू पर तेजी से असर करता है.
हल्दी और सरसों तेल का मिश्रण मसूड़ों को मजबूत करता है. यह सूजन और इंफेक्शन दोनों को कम करता है.
त्रिफला पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं और बैक्टीरिया कम होते हैं. यह पायरिया में काफी राहत देता है.
सही तरीके से ब्रश करना दांतों और मसूड़ों की रक्षा करता है. हल्की गोलाकार ब्रशिंग और जीभ की सफाई से ओरल हेल्थ बेहतर रहती है.
Published at : 26 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Weak Teeth Weak Teeth Causes Weak Teeth Remedies

