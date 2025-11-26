एक्सप्लोरर
Pyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
Weak Teeth Causes: काफी लोगों को कमजोर दांत या पायरिया की शिकायत रहती है. अगर आपको भी है, तो बाबा रामदेव के 5 उपाय बताते हैं, जो आपको इस दिक्कत से राहत दिलाएंगे.
लोग ओरल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए दांत कमजोर होना, पायरिया और मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं. अनहेल्दी खाना और गलत ब्रशिंग इसकी बड़ी वजह हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 08:07 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
हेल्थ
7 Photos
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
हेल्थ
6 Photos
सौंफ से लेकर अजवाइन तक ये 5 चीजें अपने रुटीन में कर लें शामिल, हेल्दी रहेगी आपकी हर मॉर्निंग
हेल्थ
7 Photos
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion