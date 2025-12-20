हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह, 5 और बड़े सितारे भी गायब; देखें फुल स्क्वाड

शुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह, 5 और बड़े सितारे भी गायब; देखें फुल स्क्वाड

T20 World Cup 2026 India Squad: BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है. इस टीम से शुभमन गिल सहित 5 बड़े सितारे गायब हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

शुभमन गिल भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 20 दिसंबर को 2026 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है, जिससे शुभमन गिल गायब हैं. यह चौंकाने वाला निर्णय इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से गिल टी20 टीम के उपकप्तान बने हुए थे. उनके अलावा भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से कई बड़े सितारे गयाब हैं. यहां देखिए उन खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्हें वर्ल्ड कप टीम में स्थान नहीं मिला है.

वर्ल्ड कप स्क्वाड से 5 बड़े सितारे गायब

शुभमन गिल- वर्ल्ड कप स्क्वाड से गायब सबसे बड़ा नाम शुभमन गिल का है, जो अगस्त 2025 में टी20 टीम में वापसी के बाद से ही उपकप्तान के पद पर बने हुए थे. दुर्भाग्यवश उनकी टी20 फॉर्म पिछले मैचों में बहुत खराब रही है, और इस साल टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं.

ऋषभ पंत- दूसरा बड़ा नाम ऋषभ पंत का है, जो टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं लेकिन टी20 स्क्वाड का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन और ईशान किशन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्थान मिला है. ऐसे में सैमसन को प्लेइंग इलेवन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है.

मोहम्मद सिराज- मोहम्मद सिराज आखिरी बार जनवरी 2025 में भारत के लिए कोई टी20 मैच खेले थे. उसके बाद से हर्षित राणा बतौर तेज गेंदबाज टी20 टीम का नियमित हिस्सा बने रहे हैं. BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए पेस अटैक का जिम्मा जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को सौंपा है. स्क्वाड देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि टी20 टीम में सिराज की जगह हर्षित राणा फिट हो चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल- यशस्वी जायसवाल 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 36 का औसत और 164.31 का स्ट्राइक रेट, फिर भी जायसवाल को टीम में जगह ना मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. मगर स्क्वाड में अभी कई सारे ओपनिंग के विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में शायद जायसवाल को स्क्वाड में फिट कर पाना बहुत मुश्किल था.

जीतेश शर्मा- जीतेश शर्मा का भी स्क्वाड में ना होना चौंकाने वाला तथ्य है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन बेंच पर बैठे रहे, लेकिन बतौर विकेटकीपर जीतेश शर्मा खेले थे. लगातार 2 सीरीज खेलने के बाद भी जीतेश को बाहर किया गया है. दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को टीम में जगह मिली है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup India Squad: BCCI ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम इंडिया का एलान, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Team India Squad INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिला मौका
न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar's Uzair Baloch से अक्षय खन्ना की फिल्मी journey और Dhurandhar की सफलता पर बातचीत | छावा, धुरंधर | Danish Pandor | पूरी कहानी
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
PM Modi Bengal Visit: खराब मौसम के कारण PM Modi Kolkata हवाई अड्डे पर वापस लौटे | Breaking News
Dhurandhar Box Office & Controversy: Ranveer Singh की फिल्म Pakistan में banned, फिर भी बनी Most Pirated Movie
Jabalpur Namaz Controversy: मस्जिद के अंदर भिड़े दो गुट..नमाज पढ़ने को लेकर भारी हंगामा | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिला मौका
न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिला मौका
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
घर में कैसे उगा सकते हैं अफीम, कैसे मिलता है इसकी खेती का लाइसेंस?
घर में कैसे उगा सकते हैं अफीम, कैसे मिलता है इसकी खेती का लाइसेंस?
हेल्थ
बार-बार आ रहे हैं क्रैम्प तो हो जाइए सावधान, हो सकता है इन बीमारियों का संकेत
बार-बार आ रहे हैं क्रैम्प तो हो जाइए सावधान, हो सकता है इन बीमारियों का संकेत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget