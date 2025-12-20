शुभमन गिल भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 20 दिसंबर को 2026 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है, जिससे शुभमन गिल गायब हैं. यह चौंकाने वाला निर्णय इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से गिल टी20 टीम के उपकप्तान बने हुए थे. उनके अलावा भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से कई बड़े सितारे गयाब हैं. यहां देखिए उन खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्हें वर्ल्ड कप टीम में स्थान नहीं मिला है.

वर्ल्ड कप स्क्वाड से 5 बड़े सितारे गायब

शुभमन गिल- वर्ल्ड कप स्क्वाड से गायब सबसे बड़ा नाम शुभमन गिल का है, जो अगस्त 2025 में टी20 टीम में वापसी के बाद से ही उपकप्तान के पद पर बने हुए थे. दुर्भाग्यवश उनकी टी20 फॉर्म पिछले मैचों में बहुत खराब रही है, और इस साल टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं.

ऋषभ पंत- दूसरा बड़ा नाम ऋषभ पंत का है, जो टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं लेकिन टी20 स्क्वाड का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन और ईशान किशन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्थान मिला है. ऐसे में सैमसन को प्लेइंग इलेवन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है.

मोहम्मद सिराज- मोहम्मद सिराज आखिरी बार जनवरी 2025 में भारत के लिए कोई टी20 मैच खेले थे. उसके बाद से हर्षित राणा बतौर तेज गेंदबाज टी20 टीम का नियमित हिस्सा बने रहे हैं. BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए पेस अटैक का जिम्मा जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को सौंपा है. स्क्वाड देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि टी20 टीम में सिराज की जगह हर्षित राणा फिट हो चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल- यशस्वी जायसवाल 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 36 का औसत और 164.31 का स्ट्राइक रेट, फिर भी जायसवाल को टीम में जगह ना मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. मगर स्क्वाड में अभी कई सारे ओपनिंग के विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में शायद जायसवाल को स्क्वाड में फिट कर पाना बहुत मुश्किल था.

जीतेश शर्मा- जीतेश शर्मा का भी स्क्वाड में ना होना चौंकाने वाला तथ्य है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन बेंच पर बैठे रहे, लेकिन बतौर विकेटकीपर जीतेश शर्मा खेले थे. लगातार 2 सीरीज खेलने के बाद भी जीतेश को बाहर किया गया है. दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को टीम में जगह मिली है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

