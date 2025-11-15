चुकंदर लिवर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो लिवर में खून का प्रवाह बढ़ाते हैं और उसकी डिटॉक्स क्षमता को मजबूत करते हैं. यह पित्त बनाने में भी मदद करता है, जो शरीर में जमा वसा को तोड़ने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में जरूरी है. रिसर्च बताती है कि चुकंदर लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है और एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर बनाता है.