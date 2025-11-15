हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ > फोटो गैलरी > हेल्थ > fatty liver vegetables: इन 5 सब्जियों से रिवर्स हो जाता है फैटी लिवर, जानें इन्हें खाने का सही वक्त

fatty liver vegetables: इन 5 सब्जियों से रिवर्स हो जाता है फैटी लिवर, जानें इन्हें खाने का सही वक्त

Fatty Liver: फैटी लिवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कम करने के लिए आप अपनी डाइट में कौन सी पांच सी सब्जियां शामिल करना चाहिए. जो आपके लिए फायदेमंद है.

By : सोनम  | Updated at : 15 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Fatty Liver: फैटी लिवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कम करने के लिए आप अपनी डाइट में कौन सी पांच सी सब्जियां शामिल करना चाहिए. जो आपके लिए फायदेमंद है.

आजकल युवा लोगों में नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत आम हो गई है. शुरुआती चरण में यह उतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यही समस्या गंभीर रूप ले सकती है. दवाइयों से मदद मिलती है, लेकिन हल्के फैटी लिवर को अक्सर सिर्फ लाइफस्टाइल सुधारने, वजन कम करने और सही खान-पान अपनाने से भी ठीक किया जा सकता है.

डायट की बात आती है, तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो फैटी लिवर को सुधारने में खास भूमिका निभाती हैं. इन्हें रोजाना या नियमित डाइट में शामिल करने से लिवर के ऊपर पड़ने वाला बोझ कम होता है और सूजन भी घटती है. बस ध्यान रहे, इन सब्जियों के साथ संतुलित खान-पान, वर्कआउट और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं भी जरूरी हैं.
डायट की बात आती है, तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो फैटी लिवर को सुधारने में खास भूमिका निभाती हैं. इन्हें रोजाना या नियमित डाइट में शामिल करने से लिवर के ऊपर पड़ने वाला बोझ कम होता है और सूजन भी घटती है. बस ध्यान रहे, इन सब्जियों के साथ संतुलित खान-पान, वर्कआउट और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं भी जरूरी हैं.
चुकंदर लिवर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो लिवर में खून का प्रवाह बढ़ाते हैं और उसकी डिटॉक्स क्षमता को मजबूत करते हैं. यह पित्त बनाने में भी मदद करता है, जो शरीर में जमा वसा को तोड़ने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में जरूरी है. रिसर्च बताती है कि चुकंदर लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है और एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर बनाता है.
चुकंदर लिवर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो लिवर में खून का प्रवाह बढ़ाते हैं और उसकी डिटॉक्स क्षमता को मजबूत करते हैं. यह पित्त बनाने में भी मदद करता है, जो शरीर में जमा वसा को तोड़ने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में जरूरी है. रिसर्च बताती है कि चुकंदर लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है और एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर बनाता है.
राजमा, चना, मसूर और छोले जैसे लेग्यूम्स पौधे आधारित प्रोटीन के साथ-साथ भरपूर फाइबर देते हैं. इनमें फैट बहुत कम होता है, इसलिए ये फैटी लिवर वाले लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. कई स्टडीज में पाया गया है कि मांस की जगह दालें लेने से लिवर में फैट कम होता है. साथ ही ये पाचन बेहतर करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, जो फैटी लिवर के लिए बेहद ज़रूरी है.
राजमा, चना, मसूर और छोले जैसे लेग्यूम्स पौधे आधारित प्रोटीन के साथ-साथ भरपूर फाइबर देते हैं. इनमें फैट बहुत कम होता है, इसलिए ये फैटी लिवर वाले लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. कई स्टडीज में पाया गया है कि मांस की जगह दालें लेने से लिवर में फैट कम होता है. साथ ही ये पाचन बेहतर करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, जो फैटी लिवर के लिए बेहद ज़रूरी है.
लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, लिवर का दोस्त भी है. इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड लिवर में जमा होने वाली चर्बी को कम करने में मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखते हैं. रिसर्च बताती है कि लहसुन लिवर में फैट जमा होने से रोकता है और उसकी प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है. इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी खूबियां सूजन कम कर लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं.
लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, लिवर का दोस्त भी है. इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड लिवर में जमा होने वाली चर्बी को कम करने में मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखते हैं. रिसर्च बताती है कि लहसुन लिवर में फैट जमा होने से रोकता है और उसकी प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है. इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी खूबियां सूजन कम कर लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं.
पालक, मेथी और केल जैसी हरी सब्जियां लिवर को साफ रखने में बेहद प्रभावी हैं. इनमें मौजूद क्लोरोफिल शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट लिवर पर पड़ने वाले oxidative stress को कम करते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि नियमित रूप से पालक खाने वाले लोगों में फैटी लिवर का खतरा कम देखा गया है. ये सब्ज़ियां पित्त बनने में भी मदद करती हैं, जिससे वसा का breakdown आसान हो जाता है.
पालक, मेथी और केल जैसी हरी सब्जियां लिवर को साफ रखने में बेहद प्रभावी हैं. इनमें मौजूद क्लोरोफिल शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट लिवर पर पड़ने वाले oxidative stress को कम करते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि नियमित रूप से पालक खाने वाले लोगों में फैटी लिवर का खतरा कम देखा गया है. ये सब्ज़ियां पित्त बनने में भी मदद करती हैं, जिससे वसा का breakdown आसान हो जाता है.
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्ज़ियां फाइबर और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होती हैं. ये लिवर की सफाई में मदद करती हैं और सूजन को कम करती हैं. कई रिसर्च में देखा गया है कि इन सब्ज़ियों का अधिक सेवन करने वाले लोगों में लिवर-फैट स्कोर कम पाया गया. इन सब्जियों में मौजूद इंडोल नामक कंपाउंड लिवर पर जमा होने वाली चर्बी और सूजन दोनों को कम करने में मदद करता है.
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्ज़ियां फाइबर और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होती हैं. ये लिवर की सफाई में मदद करती हैं और सूजन को कम करती हैं. कई रिसर्च में देखा गया है कि इन सब्ज़ियों का अधिक सेवन करने वाले लोगों में लिवर-फैट स्कोर कम पाया गया. इन सब्जियों में मौजूद इंडोल नामक कंपाउंड लिवर पर जमा होने वाली चर्बी और सूजन दोनों को कम करने में मदद करता है.
ब्रोकली या फूलगोभी को हफ्ते में कुछ बार खाने से असर दिखने लगता है. चुकंदर को सलाद, जूस या रोस्टेड रूप में ले सकते हैं. दालें, राजमा, चना और सूप में लेग्यूम्स मिलाना आसान है. लहसुन को रोज़ाना सब्जी या दाल में जोड़ें. पालक और मेथी को रोटेशन में शामिल करें, कभी सब्ज़ी, कभी सलाद और कभी स्मूदी के रूप में.
ब्रोकली या फूलगोभी को हफ्ते में कुछ बार खाने से असर दिखने लगता है. चुकंदर को सलाद, जूस या रोस्टेड रूप में ले सकते हैं. दालें, राजमा, चना और सूप में लेग्यूम्स मिलाना आसान है. लहसुन को रोज़ाना सब्जी या दाल में जोड़ें. पालक और मेथी को रोटेशन में शामिल करें, कभी सब्ज़ी, कभी सलाद और कभी स्मूदी के रूप में.
Published at : 15 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Fatty Liver Fatty Liver Vegetables Liver Healing Foods

हेल्थ फोटो गैलरी

