घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका

आज के समय में लोग अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. घर में उगाई गई सब्जियां न केवल ताजी होती हैं बल्कि इनमें किसी तरह का हानिकारक केमिकल भी नहीं होता. ऐसी ही एक पौष्टिक और आसानी से उगाई जाने वाली सब्जी है चुकंदर. चुकंदर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर में खून बढ़ाने, कमजोरी दूर करने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर उगाना बहुत ही आसान है.

अगर आपके पास थोड़ी सी जगह, गमला और अच्छी मिट्टी है तो आप आसानी से चुकंदर उगा सकते हैं. इसके लिए किसी खास अनुभव की भी जरूरत नहीं होती. बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सबसे पहले सही गमले का चुनाव करें. चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गमला थोड़ा गहरा होना चाहिए. लगभग 10 से 12 इंच गहराई वाला गमला इसके लिए सही रहता है. अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी या किसी बड़े डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होना चाहिए.

कैसी मिट्टी रहेगी बढ़िया?

अब बात आती है मिट्टी की. चुकंदर को हल्की और उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है. इसके लिए आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ा गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता है और वह जल्दी बढ़ता है. मिट्टी को गमले में भरने से पहले अच्छी तरह से मिला लें ताकि उसमें गांठ न रहे.

इसके बाद चुकंदर के बीज बोए जाते हैं. बीज को मिट्टी में लगभग आधा से एक इंच गहराई में बोना चाहिए. एक गमले में बहुत ज्यादा बीज न डालें, नहीं तो पौधों को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी. बीज बोने के बाद हल्की मिट्टी से ढक दें और ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें.

पानी देने में भी संतुलन रखना बहुत जरूरी है. चुकंदर के पौधे को न तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए और न ही मिट्टी को पूरी तरह सूखने देना चाहिए. कोशिश करें कि मिट्टी हल्की नम बनी रहे. गर्मी के दिनों में रोज थोड़ा पानी दिया जा सकता है, जबकि ठंड में दो दिन के अंतर पर पानी देना काफी होता है.

अच्छी धूप की जरूरत

चुकंदर के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. धूप मिलने से पौधा मजबूत बनता है और जड़ अच्छी तरह बढ़ती है.

ये काम हैं बेहद जरूरी

बीज बोने के लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर छोटे-छोटे पौधे दिखाई देने लगते हैं. जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं और एक गमले में बहुत ज्यादा पौधे दिखाई दें तो उनमें से कुछ पौधों को निकाल देना चाहिए. इससे बाकी पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

समय-समय पर पौधों की देखभाल भी जरूरी होती है. अगर मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो उसे हल्का सा ढीला कर दें. इससे जड़ों को हवा मिलती है और पौधा अच्छी तरह बढ़ता है. साथ ही महीने में एक बार थोड़ी जैविक खाद भी डाल सकते हैं.

आमतौर पर बीज बोने के 50 से 60 दिनों के अंदर चुकंदर तैयार हो जाता है. जब मिट्टी के ऊपर थोड़ा लाल हिस्सा दिखाई देने लगे तो समझ लें कि चुकंदर तैयार है. अब आप इसे सावधानी से मिट्टी से निकाल सकते हैं.



