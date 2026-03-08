हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी, देवी-देवताओं संग होली खेलने का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें

Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी, देवी-देवताओं संग होली खेलने का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी 8 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Hindi Panchang 8 मार्च 2026: आज 8 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी रंगपंचमी का त्योहार है. इस दिन हवा में गुलाल उड़ाकर देवी-देवताओं संग होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है. खासतौर पर मध्यप्रदेश के इंदौर में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. यहां पांच दिन तक चलने वाली होली का समापन रंगपंचमी पर होता है.

  • 8 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 March 2026)
तिथि

पंचमी (7 मार्च 2026, रात 7.17 - 8 मार्च 2026, रात 9.10)
वार रविवार
नक्षत्र स्वाती
योग ध्रुव
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 11.14
चंद्रोस्त
 सुबह 9.02
चंद्र राशि
 तुला
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.07 - दोपहर 12.32
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.25 - रात 11.00
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.58 - शाम 6.26
यमगण्ड काल दोपहर 12.34 - दोपहर 02.02
गुलिक काल
 दोपहर 3.30 - शाम 4.58
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 March 2026)
सूर्य कुंभ
चंद्रमा तुला
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
कन्या राशि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष रहेगा।
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
वृषभ राशि दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें, इससे आपके मान-सम्मान पर असर पड़ सकता है.

FAQs: 8 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

रंगपंचमी के दिन राधा-कृष्ण मंदिर में गुलाल चढ़ाएं और 'ॐ श्री कृष्णाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में सुख-समृद्धि और प्रेम बना रहता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन ध्रुव योग बन रहा है

Kharmas 2026: खरमास 15 मार्च से होंगे शुरू, निपटा लें ये 6 काम, 1 महीना शुभ कार्य पर लगेगा ब्रेक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 08 Mar 2026 05:45 AM (IST)
