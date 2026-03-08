Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी, देवी-देवताओं संग होली खेलने का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी 8 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 8 मार्च 2026: आज 8 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी रंगपंचमी का त्योहार है. इस दिन हवा में गुलाल उड़ाकर देवी-देवताओं संग होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है. खासतौर पर मध्यप्रदेश के इंदौर में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. यहां पांच दिन तक चलने वाली होली का समापन रंगपंचमी पर होता है.
- 8 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 March 2026)
|तिथि
|
पंचमी (7 मार्च 2026, रात 7.17 - 8 मार्च 2026, रात 9.10)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|स्वाती
|योग
|ध्रुव
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 11.14
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.02
|चंद्र राशि
|तुला
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.07 - दोपहर 12.32
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.25 - रात 11.00
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.58 - शाम 6.26
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.34 - दोपहर 02.02
|गुलिक काल
|दोपहर 3.30 - शाम 4.58
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष रहेगा।
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें, इससे आपके मान-सम्मान पर असर पड़ सकता है.
FAQs: 8 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ध्रुव योग बन रहा है
Kharmas 2026: खरमास 15 मार्च से होंगे शुरू, निपटा लें ये 6 काम, 1 महीना शुभ कार्य पर लगेगा ब्रेक
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL