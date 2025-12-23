साल 2025 कई क्रिकेटरों के लिए यादगार गुजरा है. इस साल टेस्ट क्रिकेट में कई गेंदबाजों ने इतिहास रचा. इन बॉलर्स ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया. हालांकि, कई ऐसे भी गेंदबाज रहे, जो इस साल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. यहां हम आपको इस साल यानी 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे.

1- मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के तूफानी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इस साल सबसे ज्यादा 51 विकेट चटकाए हैं. वह सिर्फ 10 टेस्ट मैच ही खेले हैं. 3 बार उन्होंने एक टेस्ट पारी में 5 विकेट लिए और एक बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेट झटके.

2- मोहम्मद सिराज

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. सिराज ने इस साल 10 टेस्ट मैचों में 43 विकेट लिए हैं. सिराज दो बार पारी में पांच विकेट लेने में कामयाब रहे. वहीं दो बार पारी में चार विकेट भी झटके.

3- ब्लेसिंग मुजरबानी

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के लिए भी साल 2025 काफी शानदार रहा. इस तेज गेंदबाज ने इस साल अब तक 10 टेस्ट मैचों में 42 विकेट लिए हैं.

4- तैजुल इस्लाम

बांग्लादेश के स्पिनर तैजुल इस्लाम 6 टेस्ट मैचों में 33 विकेट के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. वह इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर रहे.

5- जसप्रीत बुमराह

मॉडर्न समय के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. बुमराह ने 2025 में 8 टेस्ट मैच में 31 विकेट लिए हैं. वह तीन बार पारी में पांच विकेट लेने में कामयाब रहे.

6- साइमन हार्मर

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर के लिए भी साल 2025 काफी शानदार रहा. हार्मर ने इस साल चार टेस्ट मैचों में 30 विकेट लिए. हार्मर ने दो बार पारी में पांच विकेट और तीन बार पारी में चार विकेट चटकाए.

7- नोमान अली

पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली चार टेस्ट मैचों में 30 विकेट के साथ इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. नोमान ने दो बार पारी में 4 विकेट, 3 बार पारी में 5 विकेट और एक बार टेस्ट मैच में 10 विकेट झटके.

8- बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इस साल गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. इस ऑलराउंडर ने साल 2025 में 8 टेस्ट मैचों में 29 विकेट लिए. वह दो बार में पारी में पांच विकेट और एक बार पारी में चार विकेट लेने में कामयाब रहे.

9- नाथन ल्योन

ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन ल्योन इस साल 8 टेस्ट मैचों में 29 विकेट लेने में सफल रहे. ल्योन ने इस साल दो बार पारी में चार विकेट झटके.

10- स्कॉट बोलैंड

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने इस साल पांच टेस्ट मैचों में 27 विकेट लिए. बोलैंड दो बार पारी में 4 विकेट, एक बार पारी में 5 विकेट और एक बार टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने में कामयाब रहे.