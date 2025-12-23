"अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रोला" बाल बाल बचे वाहन सवार- सामने आया खौफनाक वीडियो

Viral: कर्नाटक के उडुपी से शराब पीकर लापरवाही से ट्रक चलाने का एक मामला सामने आया है जिसका भयावह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर लापरवाही के साथ ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए दिखाई दे रहा है जिसका नतीजा आगे जाकर भयानक हादसे में उसे मिलता है. वीडियो में दिखता है कि ट्रक तेज रफ्तार में पहले अनियंत्रित होता है और फिर पलट जाता है. वीडियो को पीछे चल रहे कार सवार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

लापरवाही से ट्रक दौड़ा रहा था ड्राइवर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को हाईवे पर लापरवाही से तेज रफ्तार में दौड़ा रहा है. हाईवे पर उसके नजदीक से वाहन निकल रहे हैं लेकिन ट्रक अपनी लेन से निकलकर कभी पास वाली लेन में जाता है तो कभी ड्रिफ्ट करने लगता है. थोड़ी ही दूर चलने पर ट्रक पर से ड्राइवर का संतुलन पूरी तरह से हट जाता है और ट्रक पलट जाता है जिसके बाद ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं और घिसटते हुए ट्रक काई फीट दूर तक जाकर रुक जाता है.

कार्कला की ओर जाते हुए हाईवे पर पलटा

आपको बता दें कि मामला कर्नाटक के उडुपी में गुड्डेयंगडी के पास का है जहां ये हादसा हुआ. हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर सुरक्षित है. वो ट्रक को लेकर कार्कला की ओर जा रहा था. गुड्डेयंगडी के पास पहुंचते ही चालक का लॉरी पर से नियंत्रण खत्म हो गया और गाड़ी सड़क के बीचों-बीच पलट गई. गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इस खौफनाक घटना का वीडियो पीछे से आ रही एक कार में बैठे लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सामने आया है.

यूजर्स बोले, शराब पीकर वाहन न चलाएं

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शराब पीकर वाहन चलाना इसलिए खतरनाक होता है. एक और यूजर ने लिखा...तमाम बुराइयों की जड़ शराब है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अच्छा हुआ कोई वाहन उस वक्त आसपास नहीं था.

