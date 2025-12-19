हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'

हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'

Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर पप्पू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को जो भाव था वो पिता और बेटी वाला था. इसी पर नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Dec 2025 10:40 AM (IST)
हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है तो कोई उनका समर्थन कर रहा है कि उन्होंने गलत भाव से कुछ नहीं किया है. सांसद पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार को अपनी जगह सही ठहराया है जिस पर अब नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से पप्पू यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा.

एक्स पोस्ट में नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, "मुझे एक सज्जन नीतीश कुमार द्वारा लड़की का हिजाब खींचने की घटिया हरकत को बाप-बेटी के रिश्ते की नजर से देखने की सलाह दे रहे हैं. बेशर्मी की हद है! क्या ये अपनी बेटी के साथ ऐसी बेहूदगी होने पर भी यही कहते?"

अब पढ़िए पप्पू यादव का बयान

दरअसल बीते गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को सांसद पप्पू यादव ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा था, "हिजाब नहीं हटाया यार… बाप-बेटी की तरह उन्होंने कहा कि अरे इसे खोलिए… बच्ची पर बाप का जो रिश्ता होता है… नीतीश कुमार जी का एक भाव था वो उस रूप में था... हां ठीक है हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना सकारात्मक करिए… जरूरी नहीं है कि हर बातों की आलोचना नकारात्मक हो. निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन उनका जो भाव था वो पिता और बेटी वाला था."

हिजाब विवाद पर नेहा ने किए कई पोस्ट, नीचे पढ़ें

1) "दुःशासन की एक हरकत ने पूरे गिरोह की बेनकाब कर दिया."

2) "मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है और केंद्रीय मंत्री कहता है लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए. ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं."

3) 15 दिसंबर को हिजाब हटाने वाला वीडियो शेयर करते हुए वे लिखती हैं, "आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है? क्या ये वीडियो सच में असली है? विश्वास नहीं हो रहा!"

यह भी पढ़ें- हिजाब विवाद: कहीं और उंगली पड़ जाती तब?, जहन्नुम में जाए, ऐसे बयानों पर भड़की RJD, 'कायदे से...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Dec 2025 10:38 AM (IST)
Pappu Yadav Neha Singh Rathore Nitish Kumar Hijab Controversy BIHAR NEWS
