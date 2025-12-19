हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है तो कोई उनका समर्थन कर रहा है कि उन्होंने गलत भाव से कुछ नहीं किया है. सांसद पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार को अपनी जगह सही ठहराया है जिस पर अब नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से पप्पू यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा.

एक्स पोस्ट में नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, "मुझे एक सज्जन नीतीश कुमार द्वारा लड़की का हिजाब खींचने की घटिया हरकत को बाप-बेटी के रिश्ते की नजर से देखने की सलाह दे रहे हैं. बेशर्मी की हद है! क्या ये अपनी बेटी के साथ ऐसी बेहूदगी होने पर भी यही कहते?"

मुझे एक सज्जन नीतीश कुमार द्वारा लड़की का हिजाब खींचने की घटिया हरकत को बाप-बेटी के रिश्ते की नज़र से देखने की सलाह दे रहे हैं.



बेशर्मी की हद है!



क्या ये अपनी बेटी के साथ ऐसी बेहूदगी होने पर भी यही कहते? — Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) December 19, 2025

अब पढ़िए पप्पू यादव का बयान

दरअसल बीते गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को सांसद पप्पू यादव ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा था, "हिजाब नहीं हटाया यार… बाप-बेटी की तरह उन्होंने कहा कि अरे इसे खोलिए… बच्ची पर बाप का जो रिश्ता होता है… नीतीश कुमार जी का एक भाव था वो उस रूप में था... हां ठीक है हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना सकारात्मक करिए… जरूरी नहीं है कि हर बातों की आलोचना नकारात्मक हो. निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन उनका जो भाव था वो पिता और बेटी वाला था."

Delhi: On the viral video of Bihar Chief Minister Nitish Kumar allegedly removing a woman’s hijab, Purnia MP Pappu Yadav says, "No, the hijab was not removed. He spoke like a father to his daughter. The relationship between the girl and the father was reflected in the attitude of… pic.twitter.com/gcBpOThnGQ — IANS (@ians_india) December 16, 2025

हिजाब विवाद पर नेहा ने किए कई पोस्ट, नीचे पढ़ें

1) "दुःशासन की एक हरकत ने पूरे गिरोह की बेनकाब कर दिया."

2) "मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है और केंद्रीय मंत्री कहता है लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए. ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं."

3) 15 दिसंबर को हिजाब हटाने वाला वीडियो शेयर करते हुए वे लिखती हैं, "आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है? क्या ये वीडियो सच में असली है? विश्वास नहीं हो रहा!"

यह भी पढ़ें- हिजाब विवाद: कहीं और उंगली पड़ जाती तब?, जहन्नुम में जाए, ऐसे बयानों पर भड़की RJD, 'कायदे से...'

