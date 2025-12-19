हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस

Aaradhya Bachchan Annual Day: गुरुवार को धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया. इस दौरान बच्चन परिवार साथ दिखा. लेकिन, सबसे ज्यादा लाइमलाइट आराध्या बच्चन ने लूट ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 11:08 AM (IST)
आराध्या बच्चन ने इस खास मौके पर अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के संग एंट्री ली. अभिषेक और ऐश्वर्या हमेशा की तरह साथ में काफी अच्छे लगे. लेकिन, आराध्या से नजरें हटाना फैंस के लिए मुश्किल हो गया.

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लाडली फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में नजर आईं.
ऐश्वर्या की लाडली आराध्या ने मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर के संग अपने लुक को पूरा किया था.
Published at : 19 Dec 2025 10:40 AM (IST)
Abhishek Bachchan Aaradhya Bachchan Aishwarya Rai

बॉलीवुड फोटो गैलरी

