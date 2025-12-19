एक्सप्लोरर
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस
Aaradhya Bachchan Annual Day: गुरुवार को धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया. इस दौरान बच्चन परिवार साथ दिखा. लेकिन, सबसे ज्यादा लाइमलाइट आराध्या बच्चन ने लूट ली.
आराध्या बच्चन ने इस खास मौके पर अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के संग एंट्री ली. अभिषेक और ऐश्वर्या हमेशा की तरह साथ में काफी अच्छे लगे. लेकिन, आराध्या से नजरें हटाना फैंस के लिए मुश्किल हो गया.
1/7
2/7
Published at : 19 Dec 2025 10:40 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखा नीता अंबानी का सादगी भरा लुक, मरून साड़ी में जीत लिया दिल
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 तस्वीरें, बिकिनी पहन रेत पर लेट-लेटकर दिए पोज, वायरल हो रहीं तस्वीरें
बॉलीवुड
13 Photos
ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखे अभिषेक, सुहाना-गौरी संग पहुंचे शाहरुख खान, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
'मम्मा लव्स यू अ लॉट', देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे के पहले बर्थडे पर किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
'एमिली इन पेरिस' एक्ट्रेस की 7 तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी पर चाहिए ग्लैमरस लुक तो करें ट्राय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखा नीता अंबानी का सादगी भरा लुक, मरून साड़ी में जीत लिया दिल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion