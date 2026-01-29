हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCurd Health Myths: सावधानी या सिर्फ गलतफहमी, दही से जुड़ी इन 7 बातों पर कहीं आप भी तो यकीन नहीं करते?

Curd Health Myths: सावधानी या सिर्फ गलतफहमी, दही से जुड़ी इन 7 बातों पर कहीं आप भी तो यकीन नहीं करते?

Is Curd Good For Health: दही को लेकर हमें तमाम तरह की गलतफहमियां देखने और सुनने को मिलती हैं. चलिए आपको ऐसे ही 7 मिथक के बारे में बताते हैं और उनकी सच्चाई बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 29 Jan 2026 05:27 PM (IST)
Is Curd Good For Health: दही को लेकर हमें तमाम तरह की गलतफहमियां देखने और सुनने को मिलती हैं. चलिए आपको ऐसे ही 7 मिथक के बारे में बताते हैं और उनकी सच्चाई बताते हैं.

दही भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन इसे लेकर आज भी कई गलतफहमियां फैली हुई हैं. कोई इसे सेहत के लिए फायदेमंद मानता है, तो कोई नुकसान के डर से इससे दूरी बना लेता है.

1/7
यह मानना गलत है कि दही खाने से सर्दी, खांसी या साइनस हो जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, दही बलगम नहीं बढ़ाता और परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की संवेदनशीलता के कारण होती है.
यह मानना गलत है कि दही खाने से सर्दी, खांसी या साइनस हो जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, दही बलगम नहीं बढ़ाता और परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की संवेदनशीलता के कारण होती है.
2/7
अक्सर कहा जाता है कि दही रात में नहीं खाना चाहिए, जबकि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है. जिनका पाचन ठीक है, उनके लिए रात में सादा दही सुरक्षित माना जाता है.
अक्सर कहा जाता है कि दही रात में नहीं खाना चाहिए, जबकि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है. जिनका पाचन ठीक है, उनके लिए रात में सादा दही सुरक्षित माना जाता है.
Published at : 29 Jan 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Curd Health Myths Probiotic Benefits Of Curd

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget