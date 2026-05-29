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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWhy Women Live Longer Than Men: मर्दों से ज्यादा क्यों होती है औरतों की उम्र, क्या है जिंदगी लंबी होने की वजह?

Why Women Live Longer Than Men: मर्दों से ज्यादा क्यों होती है औरतों की उम्र, क्या है जिंदगी लंबी होने की वजह?

Heart Disease In Men: हर देश में एक बात समान दिखाई देती है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं. चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 May 2026 06:02 PM (IST)
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Why Do Women Live Longer Than Men: दुनिया के लगभग हर देश में एक बात समान दिखाई देती है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं. आंकड़े बताते हैं कि 65 साल से अधिक उम्र की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है और उम्र बढ़ने के साथ यह अंतर और बड़ा हो जाता है.

हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार,  वर्ल्ड लेवल पर भी महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से करीब 7 साल अधिक मानी जाती है. आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई जैविक और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण जिम्मेदार हैं.

क्या कारण है इसके पीछे?

हार्वर्ड हेल्थ के एक्सपर्ट के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच यह अंतर बचपन से ही शुरू हो जाता है. रिसर्च बताती है कि लड़कों में निर्णय लेने और किसी काम के परिणामों को समझने वाला ब्रेन का हिस्सा लड़कियों की तुलना में थोड़ा देर से विकसित होता है.

यही वजह है कि कम उम्र में लड़के ज्यादा जोखिम लेने वाले व्यवहार की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और हिंसक घटनाओं में उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है. 

नौकरी भी एक बड़ा कारण

पुरुषों की कम उम्र की एक बड़ी वजह उनका पेशा भी माना जाता है. सेना, अग्निशमन सेवा, निर्माण कार्य और अन्य जोखिम भरे क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक होती है. ऐसे कामों में दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी खतरे ज्यादा होते हैं, जिसका असर जीवन प्रत्याशा पर भी पड़ता है. 

हार्ट की बीमारी का भी असर

दिल की बीमारियां भी इस अंतर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हृदय रोग से मौत का खतरा महिलाओं की तुलना में लगभग 50 फीसदी अधिक होता है. इसके पीछे हार्मोनल अंतर के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और स्वास्थ्य की अनदेखी जैसे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं.

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मेंटल हेल्थ के मामले में भी पुरुष पीछे

मेंटल स्वास्थ्य के मामले में भी पुरुष अक्सर पीछे रह जाते हैं. आंकड़े बताते हैं कि पुरुष महिलाओं की तुलना में आत्महत्या ज्यादा करते हैं. एक्सपर्ट मानते हैं कि कई पुरुष डिप्रेशन या मेंटल तनाव के बावजूद मदद लेने से बचते हैं. समाज में मौजूद कुछ धारणाएं भी उन्हें अपनी समस्याएं खुलकर बताने से रोकती हैं, जिसका गंभीर असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

ये भी हैं कारण

रिसर्च यह भी बताती है कि महिलाओं के सामाजिक संबंध आमतौर पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं. परिवार, दोस्त और सामाजिक दायरे से जुड़े रहना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके उलट, सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने वाले लोगों में मृत्यु दर अधिक देखी गई है और यह स्थिति पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 May 2026 06:02 PM (IST)
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