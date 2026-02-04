एक्सप्लोरर
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
रनिंग में बड़ी गलती बहुत तेज शुरुआत होती है. जब हमारा शरीर तैयार नहीं होता तो जल्दी थकान और चोट लगने का खतरा बढ़ता है. एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी स्पीड से दौड़ना चाहिए जिसमें आप आराम से बात कर सकें.
आज के समय में रनिंग सिर्फ फिट रहने का जरिया नहीं, बल्कि वजन कंट्रोल करने, एनर्जी बढ़ाने और स्ट्रेस कम करने का भी तरीका बन चुकी है. कोरोना के बाद सांस फूलने की समस्या, बढ़ता मोटापा और थकान भरी लाइफस्टाइल ने कई लोगों को रनिंग की ओर मोड़ा है. लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में हांफने लगते हैं. इसे लेकर फिटनेस एक्सपर्ट बताते हैं कि इसका कारण जूते या स्पीड नहीं, बल्कि स्टैमिना की कमी होती है. वहीं सही आदतों और स्मार्ट ट्रेनिंग से स्टैमिना धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है.
1/5
2/5
Published at : 04 Feb 2026 10:39 PM (IST)
हेल्थ
5 Photos
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
हेल्थ
5 Photos
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
हेल्थ
6 Photos
क्या ब्रेन रॉट दिमाग को वाकई पहुंचा रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया माइंडलेस स्क्रॉलिंग का असर
हेल्थ
5 Photos
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिहार
NEET छात्रा कांड के बाद नीतीश सरकार का बड़ा कदम, गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion