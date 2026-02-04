रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके

दरअसल रनिंग में सबसे बड़ी गलती बहुत तेज शुरुआत करना होती है. जब हमारा शरीर तैयार नहीं होता तो जल्दी थकान और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी स्पीड से दौड़ना चाहिए जिसमें आप आराम से बात कर सकें. वहीं हर हफ्ते दूरी या स्पीड 10 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, ताकि शरीर को एडजस्ट होने का पूरा समय मिल सके.