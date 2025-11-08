एक्सप्लोरर
35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा
यूसीएल की स्टडी में ब्रिटेन के करीब 6 हजार लोगों को 25 साल तक फॉलो किया गया. लेकिन जिनके ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा पाया गया, यानी जिनके दिल को बहुत छोटे लेवल पर नुकसान पहुंच रहा था.
मिड एज यानी 35 से 45 साल की उम्र में अगर आपके दिल में जरा भी नुकसान या कमजोरी के संकेत दिखे तो सावधान हो जाएं. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मिड एज में हार्ट डैमेज का सीधा असर आगे चलकर दिमाग पर पड़ता है. इस रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में दिल को हल्का नुकसान पहुंचाने वाला प्रोटीन ट्रोपोनिन ज्यादा था, उनमें बाद में डिमेंशिया का खतरा 38 प्रतिशत ज्यादा देखा गया.
