35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा

दरअसल दिल में मौजूद ट्रोपोनिन प्रोटीन तब बढ़ता है जब हार्ट मसल्स को नुकसान होता है. यह हार्ट की कार्य क्षमता को कम कर देता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो घटने लगता है. जिसका नतीजा यह रहता है कि समय के साथ ब्रेन सेल्स और मेमोरी सेंटर पर असर पड़ता है. इस वजह से दिल की बीमारियां दिमागी बीमारी से जुड़ जाती है.