हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थ35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा

35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Nov 2025 10:12 AM (IST)
मिड एज यानी 35 से 45 साल की उम्र में अगर आपके दिल में जरा भी नुकसान या कमजोरी के संकेत दिखे तो सावधान हो जाएं. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मिड एज में हार्ट डैमेज का सीधा असर आगे चलकर दिमाग पर पड़ता है. इस रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में दिल को हल्का नुकसान पहुंचाने वाला प्रोटीन ट्रोपोनिन ज्यादा था, उनमें बाद में डिमेंशिया का खतरा 38 प्रतिशत ज्यादा देखा गया.

यूसीएल की स्टडी में ब्रिटेन के करीब 6 हजार लोगों को 25 साल तक फॉलो किया गया. शुरू में किसी को न हार्ट डिजीज था न ही डिमेंशिया था. लेकिन जिनके ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा पाया गया, यानी जिनके दिल को बहुत छोटे लेवल पर नुकसान पहुंच रहा था. उनमें बाद में डिमेंशिया का खतरा बहुत ज्यादा पाया गया था.
स्टडी के अनुसार जिन लोगों का ट्रोपोनिन लेवल मिड एज में हाई था उनमें दशकों बाद डिमेंशिया का खतरा 38 प्रतिशत ज्यादा पाया गया है. हैरानी के बात यह है कि यह संकेत तब मिले, जब उन्हें किसी तरह के भूलने या भ्रम के लक्षण भी नहीं थे.
दरअसल दिल में मौजूद ट्रोपोनिन प्रोटीन तब बढ़ता है जब हार्ट मसल्स को नुकसान होता है. यह हार्ट की कार्य क्षमता को कम कर देता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो घटने लगता है. जिसका नतीजा यह रहता है कि समय के साथ ब्रेन सेल्स और मेमोरी सेंटर पर असर पड़ता है. इस वजह से दिल की बीमारियां दिमागी बीमारी से जुड़ जाती है.
इस रिसर्च में शामिल कुछ लोगों के एमआरआई स्कैन में पाया गया कि जिनके ट्रोपोनिन लेवल ज्यादा था, उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी वाला हिस्सा छोटा था और ग्रे मैटर भी कम था. ऐसे लोगों की याददाश्त और सोचने की क्षमता उम्र के मुकाबले 1 से 2 साल ज्यादा घट चुकी थी.
रिसर्चर्स का कहना है कि दिल की सेहत की जांच सिर्फ उम्रदराज लोगों के लिए नहीं बल्कि 35 से 60 साल के बीच के लोगों के लिए भी जरूरी है. वहीं मिड एज में उठाए गए कदम आगे चलकर दिमाग की सेहत को बचा सकते हैं.
वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डिमेंशिया के खतरे से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें. कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस में रखें. रोजाना एक्सरसाइज करें. स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल से बचें और संतुलित डाइट अपनाएं.
Published at : 08 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
Heart Disease Dementia Mid Age

