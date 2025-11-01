एक्सप्लोरर
जूते खरीदते समय कंफर्ट से ज्यादा फैशन का रखा ध्यान, फिर बुढ़ापे में आएगी लंगड़ाकर चलने की नौबत
जूते हमारे रोज के साथी होते हैं, जिन्हें पहनकर हम दिनभर चलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूते खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाद में आपको कोई समस्या न हो.
आजकल मार्केट में एक से एक स्टाइल और ब्रैंड्स के जूते आ गए हैं. कैजुअल, स्पोर्ट्स वियर, पार्टी वियर, स्नीकर्स, बूट्स हर जगह के लिए अलग तरह के जूते मौजूद हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग जूते खरीदते वक्त सिर्फ फैशन को ध्यान में रखकर जूते खरीद लेते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 07:57 AM (IST)
