जूते खरीदते समय कंफर्ट से ज्यादा फैशन का रखा ध्यान, फिर बुढ़ापे में आएगी लंगड़ाकर चलने की नौबत

जूते खरीदते समय कंफर्ट से ज्यादा फैशन का रखा ध्यान, फिर बुढ़ापे में आएगी लंगड़ाकर चलने की नौबत

जूते हमारे रोज के साथी होते हैं, जिन्हें पहनकर हम दिनभर चलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूते खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाद में आपको कोई समस्या न हो.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 07:57 AM (IST)
जूते हमारे रोज के साथी होते हैं, जिन्हें पहनकर हम दिनभर चलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूते खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाद में आपको कोई समस्या न हो.

आजकल मार्केट में एक से एक स्टाइल और ब्रैंड्स के जूते आ गए हैं. कैजुअल, स्पोर्ट्स वियर, पार्टी वियर, स्नीकर्स, बूट्स हर जगह के लिए अलग तरह के जूते मौजूद हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग जूते खरीदते वक्त सिर्फ फैशन को ध्यान में रखकर जूते खरीद लेते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल, जूते हमारे रोज के साथी हैं. हम इन्हें रोज ऑफिस, स्कूल और कॉलेज में पहनकर जाते हैं. ऐसे में इनका कंफर्टेबल होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूते खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल, जूते हमारे रोज के साथी हैं. हम इन्हें रोज ऑफिस, स्कूल और कॉलेज में पहनकर जाते हैं. ऐसे में इनका कंफर्टेबल होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जूते खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें.
जूते खरीदते समय सबसे जरूरी है सही साइज सिलेक्शन करना. दरअसल, हमें अपने पैरों की शेप और साइज के हिसाब से ही जूते लेने चाहिए. जूते न ही ज्यादा बड़े होने चाहिए और न ही ज्यादा छोटे क्योंकि छोटे जूते लेने से उंगलियों में दर्द और सूजन आ सकती है.
जूते खरीदते समय सबसे जरूरी है सही साइज सिलेक्शन करना. दरअसल, हमें अपने पैरों की शेप और साइज के हिसाब से ही जूते लेने चाहिए. जूते न ही ज्यादा बड़े होने चाहिए और न ही ज्यादा छोटे क्योंकि छोटे जूते लेने से उंगलियों में दर्द और सूजन आ सकती है.
जूते खरीदते वक्त उसके डिजाइन से ज्यादा ध्यान उसके मटेरियल पर देना जरूरी है. लेदर, कैनवस और सूती जूते आमतौर पर आरामदायक होते हैं और इन्हें पहनकर लंबे समय तक चलने या खड़े होने में समस्या नहीं आती.
जूते खरीदते वक्त उसके डिजाइन से ज्यादा ध्यान उसके मटेरियल पर देना जरूरी है. लेदर, कैनवस और सूती जूते आमतौर पर आरामदायक होते हैं और इन्हें पहनकर लंबे समय तक चलने या खड़े होने में समस्या नहीं आती.
जूते लेते वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने पैर की बनावट के हिसाब से जूता लें. कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है तो कुछ के पैर में हाई आर्क होता है. ऐसे में अपने पैर के अनुसार ही जूते खरीदें.
जूते लेते वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने पैर की बनावट के हिसाब से जूता लें. कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है तो कुछ के पैर में हाई आर्क होता है. ऐसे में अपने पैर के अनुसार ही जूते खरीदें.
जूते का सोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर सोल काफी पतला होता है तो चलने पर प्रेशर पड़ता है और पैर में दर्द होता है. इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जूते का सोल कैसा है.
जूते का सोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर सोल काफी पतला होता है तो चलने पर प्रेशर पड़ता है और पैर में दर्द होता है. इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जूते का सोल कैसा है.
साथ ही, ये भी ध्यान दें कि ज्यादातर इन्सोल वाले जूते खरीदें क्योंकि वह ज्यादा आरामदायक होते हैं. अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो गद्दीदार इन्सोल वाले जूते बेहतर रहेंगे.
साथ ही, ये भी ध्यान दें कि ज्यादातर इन्सोल वाले जूते खरीदें क्योंकि वह ज्यादा आरामदायक होते हैं. अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो गद्दीदार इन्सोल वाले जूते बेहतर रहेंगे.
ऐसे में जरूरी है कि आप भी जूते खरीदते समय इन सभी चीजों का ध्यान रखें वरना समय के साथ आपके भी पैरों में सूजन, जलन या दर्द रहने लग सकता है.
ऐसे में जरूरी है कि आप भी जूते खरीदते समय इन सभी चीजों का ध्यान रखें वरना समय के साथ आपके भी पैरों में सूजन, जलन या दर्द रहने लग सकता है.
Published at : 01 Nov 2025 07:57 AM (IST)
