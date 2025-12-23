कहते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और जब इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो प्रकृति भी जवाब देना जानती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी सच्चाई को बेहद कड़वे लेकिन चौंकाने वाले अंदाज में सामने रखता है. यह वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं बल्कि हकीकत का ऐसा दृश्य है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सोच में भी पड़ गए हैं. वीडियो में एक मालिक अपने गधे के साथ बेरहमी से पेश आता दिखता है. वह उसे सामने खड़ा कर लगातार थप्पड़ मारता है, मानो गधा नहीं बल्कि कोई बेजान चीज हो. लेकिन उसके बाद जो होता है वो कर्मा की याद दिला देता है.

गधे को सरेआम पीट रहा था मालिक, फिर तुरंत मिला कर्मा

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने गधे को सरेआम पीट रहा है. वह गधे को सामने खड़ा कर बार-बार चांटे मारता है और उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता नजर आता है. गधा पहले तो चुपचाप सब सहता रहता है, लेकिन उसके चेहरे और शरीर की हरकतों से साफ झलकता है कि वह दर्द और डर में है. कुछ देर बाद मालिक गधे पर सवार होने की कोशिश करता है. शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी क्रूरता का जवाब इतनी जल्दी और इस अंदाज में मिलेगा.

गधे ने कसकर काटा और ले लिया बदला

जैसे ही मालिक गधे की पीठ पर बैठता है, गधा अचानक पलटता है और उसकी टांग को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लेता है. यह हमला इतना तेज होता है कि मालिक चीख पड़ता है. गधा सिर्फ काटकर छोड़ता नहीं, बल्कि टांग को कसकर पकड़े रखता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मालिक खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है. वह गधे को मारता है, धक्का देता है और चिल्लाता है, लेकिन गधा अपनी पकड़ ढीली नहीं करता.

जबड़े में दबा मालिक को घसीट ले गया साथ

हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब गधा मालिक को काटे हुए ही आगे बढ़ने लगता है. वह उसे जमीन पर घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले जाता है. इस दौरान मालिक दर्द से कराहता नजर आता है और उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले- क्रूरता का सही जवाब मिला

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. ज्यादातर यूजर्स इसे क्रूरता का सही जवाब बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जब इंसान जानवरों को बेदर्दी से मारता है तो कभी न कभी उन्हें भी जवाब मिलता है. वहीं दूसरे ने कहा कि यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो खुद को ताकतवर समझकर बेजुबान जानवरों पर जुल्म करता है. वीडियो को prohibitedvideoz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

