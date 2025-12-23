माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी लेटेस्ट सीरीज मिसेज देशपांडे से छाई हुई हैं. वहीं हाल ही में बॉलीवुड की धक धक गर्ल ने अपनी मां से मिली भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास और दृढ़ता के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे उनकी मां की सलाह ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती आलोचनाओं का सामना करने में मदद की थी. एक लेटेस्ट इंटरव्यू में, अभिनेत्री ने निरंतर मार्गदर्शन में बड़े होने के अपने अनुभव को साझा किया, जिसने न केवल उनकी कलात्मकता बल्कि उनके आत्म-सम्मान को भी आकार दिया।

मां से विरासत में मिली कला

नयनदीप रक्षित से बात करते हुए माधुरी ने बताया कि उनकी मां ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया. माधुरी ने कहा, “मुझे लगता है कि कला मुझे मेरी मां से मिली है. सिंगिंग के लिए प्यार, डांस के लिए प्यार, वह बहुत भावुक थीं, और मुझे लगता है कि ये गुण मुझे उनसे ही मिला है. मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूं मैं लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूं.”

उन्होंने आगे कहा कि डिसिप्लिन और ईमानदारी भी उन्हें विरासत में मिली है. उन्होंने कहा, "मेरी मेहनत करने की आदत मेरी मां से आई है क्योंकि उन्होंने ही मुझे यही सिखाया है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मुझसे कहीं बेहतर था, वे बहुत जल्दी रिएक्शन देती थीं. उनमें आत्मविश्वास की गहरी समझ थी, जो उन्होंने मुझे भी सिखाई कि आपको वही बनना है जो आप हैं. किसी सांचे में मत ढलो। सांचे को तोड़ो."

तेज़ाब से पहले खूब आलोचना झेली थी

अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए, माधुरी ने स्वीकार किया कि उन्हें अक्सर अपनी शक्ल-सूरत के बारे में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा, "जब मैंने शुरुआत की थी, तब बहुत से लोग मुझसे कहते थे यह करो, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो." उन्होंने बताया उस समय, वह अपनी मां से दिलासा लेने जाती थीं. उन्होंने कहा, "मैं जाकर कहती थी, 'मां, लोग ऐसा कह रहे हैं, और मेरी मां कहती थीं, 'चिंता मत करो. एक बार तुम्हारी फिल्म सफल हो जाए, तो लोग तुम्हारी इसी बात को पसंद करेंगे.'

माधुरी ने स्वीकार किया कि तब उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता था. उन्होंने कहा,"मैं कहती थी, 'मां, ऐसा नहीं होगा, तो वह कहती थीं, 'चिंता मत करो. क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है?' मैंने हां कहा, और उन्होंने कहा, 'तो फिर देखना क्या होता है.'

तेज़ाब के बाद बदल गई लाइफ

माधुरी ने आगे बताया कि तेजाब फिल्म के बाद उनकी लाइफ ही बदल गई थी. उन्होंने कहा,"तेज़ाब के बाद किसी ने भी मेरे पतले होने या किसी और चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा था. लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसी मैं थी." उन्होंने कहा, "आज भी मैं नई अभिनेत्रियों से कहती हूं ति किसी सांचे में ढलने की कोशिश मत करो. यह मत सोचो कि एक हिरोइन को ऐसा दिखना चाहिए. अगर तुम अलग हो, तो यह तुम्हारी खासियत है. इसे एंजॉय करो,"