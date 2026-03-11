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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा कब ? इसी दिन हनुमान जयंती, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त देखें

Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा कब ? इसी दिन हनुमान जयंती, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त देखें

Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को है.इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है.ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होगी.इस दिन किए गए धार्मिक कार्य का सालभर फल प्राप्त होता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Mar 2026 09:14 AM (IST)
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Chaitra Purnima 2026: चैत्र माह की पूर्णिमा बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को है. पद्म पुराण के अनुसार “चैत्रे मासि पूर्णिमायां तु स्नानं दानं विशेषतः। सर्वपापप्रशमनं विष्णुलोकप्रदायकम्॥” अर्थात चैत्र मास की पूर्णिमा को किया गया स्नान और दान सभी पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति कराता है मां लक्ष्मी और हनुमान जी उस व्यक्ति पर सदा प्रसन्न रहते हैं.

चैत्र पूर्णिमा 2026 मुहूर्त

चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ - 1 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06

चैत्र पूर्णिमा तिथि समाप्त - 2 अप्रैल 2026 को सुबह 07:41 

  • शुभ - सुबह 6.10 - सुबह 7.44
  • चर, लाभ, अमृत- सुबह 10.51 - दोपहर 1.59
  • स्नान-दान - सुबह 4.38 - सुबह 5.24

हनुमान जन्मोत्सव का पर्व

उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दिन भगवान हनुमान की विशेष पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है.

पूर्णिमा का चंद्रमा से खास संबंध

पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक है.चैत्र मास को हिंदू पंचांग का पहला महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने की पूर्णिमा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होता है, इसलिए इसे मन की शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का दिन माना गया है.

चैत्र पूर्णिमा पर कौन से काम करें

  • प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान
  • भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा
  • सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना
  • भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ
  • गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Mar 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Hanuman Jayanti 2026 Chaitra Purnima 2026 Hnauman Janmotasav 2026
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