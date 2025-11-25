किसे अपनाना है, यह आपके शरीर की जरूरतों पर निर्भर करता है. अगर पेट में जलन ज्यादा होती है तो सौंफ; अगर गैस की दिक्कत है तो अजवाइन जीरा; अगर ऊर्जा कम महसूस होती है तो शिलाजीत; पाचन धीमा है तो त्रिफला; और बीमारियों से बचाव चाहिए तो हल्दी गिलोय बेहतर विकल्प हैं. धीरे-धीरे शुरुआत करें और देखें कि आपका शरीर किस विकल्प पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है.