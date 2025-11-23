हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vitamin B12 Deficiency: भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी

Vitamin B12 Deficiency: भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी

Cognitive Decline: अक्सर लोग भूलने या सोचने की गति धीमी पड़ने को उम्र या तनाव का असर मान लेते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण विटामिन की कमी भी हो सकता है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Cognitive Decline: अक्सर लोग भूलने या सोचने की गति धीमी पड़ने को उम्र या तनाव का असर मान लेते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण विटामिन की कमी भी हो सकता है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

भूलने की आदत या सोचने की गति धीमी पड़ना हमेशा उम्र या तनाव की वजह से नहीं होता, कई बार इसका कारण विटामिन B12 की कमी भी होती है. यह विटामिन दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है और इसकी कमी से याददाश्त कमजोर पड़ सकती है.

विटामिन B12 मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है. इसकी कमी से दिमाग में होमोसिस्टीन बढ़ता है, जो नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है.
विटामिन B12 मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है. इसकी कमी से दिमाग में होमोसिस्टीन बढ़ता है, जो नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है.
शाकाहारी, बुजुर्ग और कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज या किडनी डिजीज से पीड़ित लोग इस कमी के ज्यादा शिकार होते हैं. लंबे समय तक एसिड ब्लॉकर या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं लेने वाले लोगों में भी यह समस्या बढ़ सकती है.
शाकाहारी, बुजुर्ग और कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज या किडनी डिजीज से पीड़ित लोग इस कमी के ज्यादा शिकार होते हैं. लंबे समय तक एसिड ब्लॉकर या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं लेने वाले लोगों में भी यह समस्या बढ़ सकती है.
इसकी शुरुआती पहचान जरूरी है. भूलना, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन, या हाथ-पैरों में झनझनाहट इसके लक्षण हो सकते हैं. ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है.
इसकी शुरुआती पहचान जरूरी है. भूलना, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन, या हाथ-पैरों में झनझनाहट इसके लक्षण हो सकते हैं. ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है.
बचाव के लिए खाने में B12 से भरपूर चीजें जैसे दूध, अंडा, पनीर और मछली शामिल करें. शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.
बचाव के लिए खाने में B12 से भरपूर चीजें जैसे दूध, अंडा, पनीर और मछली शामिल करें. शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.
साथ ही फोलेट, विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन का सेवन भी जरूरी है क्योंकि ये तीनों मिलकर दिमाग को स्वस्थ रखते हैं.
साथ ही फोलेट, विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन का सेवन भी जरूरी है क्योंकि ये तीनों मिलकर दिमाग को स्वस्थ रखते हैं.
अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो विटामिन B12 की कमी से होने वाली याददाश्त की समस्या और मानसिक कमजोरी को आसानी से रोका जा सकता है.
अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो विटामिन B12 की कमी से होने वाली याददाश्त की समस्या और मानसिक कमजोरी को आसानी से रोका जा सकता है.
Published at : 23 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Embed widget