महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल

महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापुर तालुका अंतर्गत भालवणी गांव में एक पटाखा (आतिशबाजी) निर्माण कारखाने में भीषण और शक्तिशाली विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसका धमाका 2 किलोमीटर तक महसूस किया गया. जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट आतिशबाजी के निर्माण के दौरान हुआ. धमाके के चलते भालवणी सहित आसपास के गांवों में घरों और वाहनों के शीशों में दरारें पड़ गईं और जमीन तक कांप उठी.

विस्फोट में दो लोग गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में आफताब मंसूर मुल्ला और अमीन मुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू

विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण में लिया गया.

हालांकि आग बुझा दी गई है, लेकिन इस भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को घेर लिया है और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?