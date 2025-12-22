हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्सप्लोरर
यूजफुल
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल

महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल

Sangli Firecracker Factory Blast: महाराष्ट्र के सांगली जिले के भालवणी गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ. धमाका इतना तेज था कि दो किलोमीटर तक महसूस किया गया. इस हदासे में दो लोग गंभीर घायल हो गए.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 02:21 PM (IST)
महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानापुर तालुका अंतर्गत भालवणी गांव में एक पटाखा (आतिशबाजी) निर्माण कारखाने में भीषण और शक्तिशाली विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसका धमाका 2 किलोमीटर तक महसूस किया गया. जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट आतिशबाजी के निर्माण के दौरान हुआ. धमाके के चलते भालवणी सहित आसपास के गांवों में घरों और वाहनों के शीशों में दरारें पड़ गईं और जमीन तक कांप उठी.

विस्फोट में दो लोग गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में आफताब मंसूर मुल्ला और अमीन मुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू

विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण में लिया गया.

हालांकि आग बुझा दी गई है, लेकिन इस भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को घेर लिया है और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 22 Dec 2025 02:21 PM (IST)
Firecracker Factory MAHARASHTRA NEWS Sangli News
Embed widget