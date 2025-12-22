Flight Delays: पूरे देश में सर्दी का असर काफी बढ़ चुका है और इसके साथ ही घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और कम विजिबिलिटी भी आ चुकी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ये ही हालात बने रहने की संभावना हैं. फ्लाइट्स में देरी हो रही है, कैंसिल हो रही है और उन्हें रीशेड्यूल भी किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि कहां-कहां धीमा हो चुका है हवाई सफर.

दिल्ली पर पड़ा सबसे ज्यादा प्रभाव

सबसे ज्यादा दिक्कतें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं. 21 दिसंबर को घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से लगभग 110 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और इसी के साथ 370 से ज्यादा फ्लाइट में देरी हुई. इसी के साथ 22 दिसंबर को भी यही स्थिति बनी रही. सुबह के समय डेढ़ सौ से ज्यादा फ्लाइट्स लेट थीं.

राजधानी के बाहर भी असर

यह दिक्कत सिर्फ दिल्ली तक की सीमित नहीं रही. अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर और चेन्नई से आने जाने वाली फ्लाइट्स भी खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुई. आपको बता दें कि उत्तरी इलाकों में कोहरा का काफी ज्यादा असर है, जबकि दक्षिणी शहरों में एयरक्राफ्ट रोटेशन में देरी और बड़े हब पर भीड़भाड़ की वजह से देरी हो रही है.

बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में फ्लाइट्स रुकीं

श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से कई फ्लाइट्स सीधे कैंसिल कर दी गई. पहाड़ी मौसम की स्थिति और कम विजिबिलिटी कई बार ऑपरेशन को असुरक्षित बना देती हैं. यही वजह है कि एयरलाइंस को अस्थाई रूप से सेवाएं निलंबित करनी पड़ती हैं.

इसी बीच इंडिगो ने भी कई रूट्स पर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है. एयरलाइंस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी किया जिसमें यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस चेक करने का आग्रह किया गया है. इसी के साथ एयर इंडिया ने भी अपनी मौसमी फॉग केयर पहल शुरू की है. इस पॉलिसी के तहत कोहरे से संबंधित दिक्कतों से प्रभावित यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के फ्लाइट्स रीशेड्यूल या फिर कैंसिल कर सकते हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

यात्रियों को यह सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें, समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे और कोहरे की वजह से होने वाली सड़क देरी को भी ध्यान में रखें.

