क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान सोचने, प्लानिंग या सबसे बुरे ख्याल में चला जाता है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ पल अपने शरीर पर ध्यान दें. साथ ही महसूस करें कि अभी आपका शरीर कैसा लग रहा है.
आजकल लगभग हर कोई किसी ने किसी बात को लेकर टेंशन में रहती है. भागदौड़ की वजह से हर दिन कोई ना कोई बात सोचने या टेंशन लेने की वजह बन जाती है. कई बार यह टेंशन किसी बड़ी बात से नहीं बल्कि छोटी-छोटी चीजों के जुड़ने से बढ़ जाती है.
Published at : 02 Nov 2025 10:00 AM (IST)
