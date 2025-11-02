क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून

दरअसल जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान सोचने, प्लानिंग करने या सबसे बुरे ख्याल में चला जाता है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ पल अपने शरीर पर ध्यान दें. साथ ही महसूस करें कि अभी आपका शरीर कैसा लग रहा है. जैसे कंधों में जकड़न, दिल की तेज धड़कन या पेट में भारीपन लग रहा है. एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका शरीर क्या कह रहा है, जिससे यह तरीका आपको वर्तमान में लौटने और मन को शांत करने में मदद करता है.