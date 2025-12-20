बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग क्रिसमस डिनर किया. एक्ट्रेस को ऑफिशियल इनविटेशन मिलने के बाद हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में शिरकत करने का मौका मिला था. वहीं मर्डर एक्ट्रेस ने अब इंस्टाग्राम पर इस गैंड क्रिसमस सेलिबेशन की कुछ झलकियां शेयर करते हुए अपने एक्सपीरियंस को "अविश्वसनीय" बताया.

व्हाइट हाउस में मल्लिका शेवारत हुई क्रिसमस डिनर में शामिल

शुक्रवार को मल्लिका ने व्हाइट हाउस में अपने ग्लैमरस अंदाज की एक झलक फैंस के साथ शेयर की, जिसमें वह क्रिसमस डिनर को एंजॉय करती हुई नजर आईं. यह डिनर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित किया गया था. डिनर की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए मल्लिका ने लिखा, “व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में इनवाइट होना बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं.”

View this post on Instagram A post shared by Mallika Sherawat (@mallikasherawat)

मल्लिका पिंक कलर की स्लिप ड्रेस में पहुंचीं थीं व्हाइट हाउस

एक तस्वीर में मल्लिका व्हाइट हाउस के बाहर पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने पिंक कलर की खूबसूरत स्लिप ड्रेस पहनी है, जो लाइट पिंक कलर में बदलती है, और इसके साथ उन्होंने अपने कंधों पर व्हाइट फर की जैकेट डाली हुई थी. उनके लुक को एक सिंपल क्लच और लाइट नेचुरल वेव्स वाले बालों से पूरा किया गया है. निमंत्रण पत्र की तस्वीरों के अलावा, उन्होंने कार्यक्रम में ट्रंप के भाषण के वीडियो भी शेयर की है,

मल्लिका शेरावत करियर

बता दें कि मल्लिका ने गोविंद मेनन की फिल्म 'ख्वाहिश' (2003) से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ हिमांशु मलिक थे. हालांकि अनुराग बसु की फिल्म 'मर्डर' (2004) से उन्हें फेम मिला था. इसमें इमरान हाशमी और अश्मित पटेल उनके को-स्टार थे. बाद में उन्होंने 'प्यार के साइड इफेक्ट्स' (2006), 'वेलकम' (2007), 'डर्टी पॉलिटिक्स' (2015) और 'आरके/आरके' (2022) जैसी फिल्मों में काम किया. उन्हें आखिरी बार राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित फिल्म 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो' में देखा गया था. इस फिल्म में राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी और विजय राज भी थे.