बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन

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BSEB Compartment Exam 2026: अगर आप बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र हैं और किसी कारण से इस बार परीक्षा नहीं दे पाए या एक-दो विषयों में पास नहीं हो सके, तो आपके लिए अच्छी खबर है. Bihar School Examination Board ने स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह उन छात्रों के लिए एक और मौका है, जो अपने नंबर सुधारना चाहते हैं या छूट गई परीक्षा को पूरा करना चाहते हैं.

बिहार बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को खास सलाह दी है कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें. अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट या प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है, जिससे फॉर्म भरने में परेशानी हो सकती है.

कब तक भर सकते हैं फॉर्म ?

बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इंटरमीडिएट स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं. छात्र 2 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, लेकिन इसे सीधे छात्र नहीं भर सकते. इसके लिए उन्हें अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना फॉर्म भरवा लें.

कौन छात्र कर सकते हैं स्पेशल एग्जाम के लिए आवेदन?

स्पेशल परीक्षा उन छात्रों के लिए है, जो कुछ खास परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.

जो छात्र सेंट-अप (pre-board) परीक्षा पास कर चुके थे लेकिन किसी कारण से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए.

ऐसे पुराने छात्र (Ex-students) जो 2022–24 या 2023–25 सत्र से जुड़े हैं और पहले फेल हो चुके हैं.

यानि अगर आपने पहले कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो अब आपके पास दोबारा मौका है.

कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कौन योग्य है?

कैसे भरें Bihar Board Compartment Exam Form 2026?

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