BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
BSEB Compartment Exam 2026: अगर आप 12वीं में पास नहीं हो पाए या एग्जाम नहीं दे पाए, तो अब आपके पास फिर से मौका है.छात्र स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए 2 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते है.
BSEB Compartment Exam 2026: अगर आप बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र हैं और किसी कारण से इस बार परीक्षा नहीं दे पाए या एक-दो विषयों में पास नहीं हो सके, तो आपके लिए अच्छी खबर है. Bihar School Examination Board ने स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह उन छात्रों के लिए एक और मौका है, जो अपने नंबर सुधारना चाहते हैं या छूट गई परीक्षा को पूरा करना चाहते हैं.
बिहार बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को खास सलाह दी है कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें. अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट या प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है, जिससे फॉर्म भरने में परेशानी हो सकती है.
कब तक भर सकते हैं फॉर्म ?
बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इंटरमीडिएट स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं. छात्र 2 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, लेकिन इसे सीधे छात्र नहीं भर सकते. इसके लिए उन्हें अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना फॉर्म भरवा लें.
कौन छात्र कर सकते हैं स्पेशल एग्जाम के लिए आवेदन?
- स्पेशल परीक्षा उन छात्रों के लिए है, जो कुछ खास परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.
- जो छात्र सेंट-अप (pre-board) परीक्षा पास कर चुके थे लेकिन किसी कारण से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए.
- ऐसे पुराने छात्र (Ex-students) जो 2022–24 या 2023–25 सत्र से जुड़े हैं और पहले फेल हो चुके हैं.
- यानि अगर आपने पहले कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो अब आपके पास दोबारा मौका है.
कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कौन योग्य है?
- कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो कुछ विषयों में पीछे रह गए हैं.या छात्र अधिकतम 2 विषयों में फेल हुए हैं
- जो छात्र 1–2 विषयों की थ्योरी परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे.
- इसका मतलब यह है कि अगर आपने ज्यादातर विषय पास कर लिए हैं, तो सिर्फ कमजोर विषयों को सुधारने का मौका मिलेगा.
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क्यों जरूरी है स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा ?
- आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं
- अगले क्लास या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं
- अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं
कैसे भरें Bihar Board Compartment Exam Form 2026?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटintermediate.biharboardonline.com से फॉर्म डाउनलोड करें.
- फॉर्म में अपनी सभी जानकारी ध्यान से भरें.
- भरा हुआ फॉर्म अपने स्कूल में जमा करें.
- स्कूल के प्रिंसिपल या हेड इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
- परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा.
- ध्यान रखें कि फीस जमा किए बिना आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा.
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Source: IOCL