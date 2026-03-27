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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKidney Health Tips: आपकी ये 5 मामूली आदतें चुपचाप सड़ा रही हैं किडनी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Kidney Health Tips: आपकी ये 5 मामूली आदतें चुपचाप सड़ा रही हैं किडनी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Kidney Disease Prevention: आपकी कुछ आदतें आपकी सेहत पर भारी पड़ जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी आपकी आदतें किडनी को सड़ा रही हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Mar 2026 10:12 AM (IST)
Kidney Disease Prevention: आपकी कुछ आदतें आपकी सेहत पर भारी पड़ जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी आपकी आदतें किडनी को सड़ा रही हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है.

दुनिया में किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा हिस्सा भारत और चीन में देखा जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ही करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो इसे एक बड़ी हेल्थ चिंता बनाता है.

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किडनी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी अंग है, जो खून को साफ करने, फ्लूइड बैलेंस रखने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करती है. एक्सपर्ट के अनुसार, दुनिया की करीब 10 प्रतिशत आबादी क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रभावित है.
किडनी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी अंग है, जो खून को साफ करने, फ्लूइड बैलेंस रखने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करती है. एक्सपर्ट के अनुसार, दुनिया की करीब 10 प्रतिशत आबादी क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रभावित है.
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ज्यादा नमक खाना किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी की छोटी नसों को नुकसान पहुंचता है.
ज्यादा नमक खाना किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी की छोटी नसों को नुकसान पहुंचता है.
Published at : 27 Mar 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Kidney Health Tips Chronic Kidney Disease Causes Of Kidney Damage

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