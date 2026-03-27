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Kidney Health Tips: आपकी ये 5 मामूली आदतें चुपचाप सड़ा रही हैं किडनी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
Kidney Disease Prevention: आपकी कुछ आदतें आपकी सेहत पर भारी पड़ जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी आपकी आदतें किडनी को सड़ा रही हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है.
दुनिया में किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा हिस्सा भारत और चीन में देखा जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ही करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो इसे एक बड़ी हेल्थ चिंता बनाता है.
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Published at : 27 Mar 2026 10:12 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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