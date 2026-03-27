'मर्दानी 3' से 'बीटीएस रिटर्न' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर नए कंटेंट की बाढ़, वीकेंड रहेगा मजेदार

इस शुक्रवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म बेहतरीन नई फ़िल्मों और सीरीज़ की एक एक्साइटिंग लाइनअप लेकर आए हैं, जो आपको शानदार मनोरंजन से भरा वीकेंड बिताने के लिए काफ़ी वजहें देंगे. इस बार बीटीएस डॉक्यूमेंट्री 'बीटीएस द रिटर्न' से लेकर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' तक काफी नया कंटेंट देखने को मिलेगा. चलिए यहां शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को ओटीटी पर रिलीज हुई तमाम फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहा जान लेते हैं ताकि आप उन्हें वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकें.

ओ'रोमियो

विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1990 के दशक के मुंबई में सेट की गई है, जहां अफशा (तृप्ति डिमरी) अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर हुसैन उस्तारा (शाहिद कपूर) को डॉन जलाल को मारने के लिए हायर करती है. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 27 मार्च शुक्रवार से रेंट पर देखी जा सकती है. अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये फ्री में अवेलेबल हो जाएगी.

मर्दानी 3

मर्दानी 3 (2026) यश राज फिल्म्स की एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है, इसमें रानी मुखर्जी ने एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई है. जब 93 लड़कियां लापता हो जाती हैं, तो शिवानी की जांच के दौरान एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश होता है, इस गैंग की लीडर अम्मा (मल्लिका प्रसाद) है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. अब ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च 2026 से स्ट्रीम हो रही है.

काट्टान

काट्टान एक तमिल एक्शन-ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है, इसकी शुरुआत एक पहाड़ी पर कटे हुए सिर की खोज से होती है, जिसके बाद एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाली सस्पेंस से भरी कहानी सामने आती है. यह कहानी एक ऐसे शख्स (विजय सेतुपति) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पहचान और इरादे लोकल लोगों की नज़र में लीजेंड, राक्षस और सेवियर के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं. ये हैरान कर देने वाली सीरीज जियो हॉटस्टार पर शुक्रवार, 27 मार्च से स्ट्रीम हो गई है.

प्रोजापति 2

प्रोजापति 2 (2025) अविजित सेन द्वारा निर्देशित एक बंगाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और देव मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक बाप-बेटे के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी बयां करती है, जिसमें जनरेशन गैप और कोलकाता और लंदन के कॉन्टेक्स्ट में उनके बीच के रीयूनियन को दिखाया गया है. ये भी 27 मार्च शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो गई है.

'समथिंग वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन'

'समथिंग वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन' 2026 की एक सुपरनैचुरल हॉरर मिनीसीरीज़ है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ शुक्रवार, 27 मार्च को रिलीज हो गई है. इसे हेली ज़ेड. बोस्टन ने बनाया है और डफर ब्रदर्स ने इसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है. कैमिला मोरोन और एडम डिमार्को स्टारर ये आठ एपिसोड की थ्रिलर एक ऐसे जोड़े पर आधारित है, जिनका एक दूरदराज, बर्फ़ से ढके घर में शादी का शांत हफ़्ता, धीरे-धीरे शक और बढ़ते डर के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस में बदल जाता है. वीकेंड पर बिंज वॉच के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है.

बीटीएस द रिटर्न

बीटीएस द रिटर्न एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे बाओ गुयेन ने डायरेक्ट किया है. इसमें बीटीएस के सभी सात मेंबर्स आरएम, जिन, एसयूजीए, जे-होप, जिमिन, वी, और जंग कूक की कहानी दिखाई गई है जो अपनी साउथ कोरियाई मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद लॉस एंजिल्स में फिर से मिलते हैं ताकि अपने कमबैक एल्बम 'Arirang' पर काम कर सकें. ये फ़िल्म उनके पर्सनल स्ट्रगल और शोहरत व पहचान से भरी उनकी ज़िंदगी को हाईलाइट कती है. साथ ही, यह बैंड के उस सफ़र की एक बेहद करीबी झलक भी दिखाती है, जिसमें वे लगभग चार साल अलग रहने के बाद अपनी अनोखी म्यूज़िकल पहचान को फिर से खोजते हैं. ये शुक्रवार, 27 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

फाती ने?

फैसल हाशमी द्वारा निर्देशित फाती ने? एक गुजराती हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो 31 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म हॉरर, कॉमेडी और ड्रामा का ब्लेंड है, जिसमें दो गुजराती पुलिस अधिकारियों की कहानी एक भूतिया हवेली में होने वाले संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे शुक्रवार, 27 मार्च से शेमारूमी पर देख सकते हैं.