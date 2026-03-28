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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?

Delhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?

Delhi News In Hindi: दिल्ली में 28 मार्च से मौसम बदलेगा, बादल, हल्की बूंदाबांदी और हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी. 29 मार्च को आंधी-तूफान और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 28 Mar 2026 06:22 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च के इन दिनों का जो मौसम है उसे कोई नहीं समझ पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है. सुबह होते ही बादल छाए रहते हैं और दिन होते ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जाती है और फिर शाम होते ही बारिश के आसार होते हैं पर बारिश नहीं होती. 

28 मार्च की सुबह भी कुछ ऐसे ही मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्के बादल, तेज हवाएं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है. इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

पिछले दिनों का मौसम हाल

दिल्ली एनसीआर में 26 और 27 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन दिनभर बादल छाए रहे और केवल हल्की बूंदाबांदी ही हुई. इसके साथ ही तेज धूप बनी रही, जिससे गर्मी का असर कम नहीं हुआ. बीते 24 घंटों के दौरान हवाओं की रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे रही है. अब हवाएं धीमी पड़ने लगी हैं, जिससे उमस और गर्मी का एहसास दोबारा बढ़ गया है.

आज और 29 मार्च का पूर्वानुमान

28 मार्च को दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप के साथ हवाएं चलती रहेंगी. सुबह 6 बजे तापमान 18°C दर्ज किया गया है, जिससे दिन में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा. 29 मार्च को दोपहर और शाम के समय मौसम अचानक बदलेगा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आ सकता है.

नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 31 से घटकर करीब 29°C तक पहुंच सकता है. वहीं रात का तापमान भी गिरकर 21°C से करीब 14 से 16°C तक आ सकता है, जिससे मौसम ठंडा महसूस होगा.

30-31 मार्च और अप्रैल की शुरुआत कैसा रहेगा मौसम?

30 मार्च को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे मौसम ठंडा बना रहेगा. वहीं 31 मार्च को केवल बादल रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 29°C तथा न्यूनतम 14°C के आसपास रह सकता है.

अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम सामान्य से ठंडा रहेगा और 1 व 2 अप्रैल को अधिकतम तापमान 30 से 31°C तथा न्यूनतम 17 से 18°C के बीच रहेगा. इस दौरान हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी और बादल छाए रहने से अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ेगी.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 28 Mar 2026 06:22 AM (IST)
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