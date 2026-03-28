शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।
Panchang 28 March 2026: आज शनिवार पापों के प्रायश्चित का दिन, शनि देव की करें पूजा, जानें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 28 March 2026: 28 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल दशमी तिथि और शनिवार है जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 28 मार्च 2026: 28 मार्च 2026 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार शनि देव की पूजा होगी. शनि देव न्याय के देवता हैं, जो अच्छे-बुरे कर्मों का सही फल देते हैं. शनिवार को पूजा करने से जीवन में संतुलन और अनुशासन आता है. यह दिन आत्मचिंतन और कर्म सुधार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आज काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और जरुरतमंदों की सेवा करें.
28 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 March 2026)
|तिथि
|
दशमी (27 मार्च 2026, सुबह 10.06 - 28 मार्च 2026, सुबह 8.45)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|पुष्य
|योग
|सुकर्मा, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 2.12
|चंद्रोस्त
|सुबह 3.55, 29 मार्च
|चंद्र राशि
|कर्क
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.49 - सुबह 9.21
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.37 - रात 8.04
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.21 - सुबह 10.54
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.32
|गुलिक काल
|सुबह 6.16 - सुबह 7.49
|विडाल योग
|सुबह 6.16 - दोपहर 2.50
|भद्रा काल
|रात 8.13 - सुबह 6.15, 29 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
28 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: सावधानी रखें, खर्च नियंत्रित करें और सेहत पर ध्यान दें.
- वृष: काम में सफलता मिलेगी, निवेश सोच-समझकर करें.
- मिथुन: रिश्तों में खुशियां आएंगी, आय के नए अवसर मिलेंगे.
- कर्क: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में अवसर मिल सकते हैं.
- सिंह: आर्थिक लाभ और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.
- कन्या: आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जोखिम से बचें.
- तुला: काम का दबाव बढ़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- वृश्चिक: सहयोग मिलेगा, सेहत को नजरअंदाज न करें.
- धनु: धन लाभ और करियर में उन्नति के योग हैं.
- मकर: नई नौकरी और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे.
- कुंभ: चुनौतियां रहेंगी, लेकिन समझदारी से लाभ होगा.
- मीन: तरक्की और खुशियों से भरा दिन रहेगा.
FAQs: 28 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग बन रहा है.
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Frequently Asked Questions
शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
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