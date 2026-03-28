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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 28 March 2026: आज शनिवार पापों के प्रायश्चित का दिन, शनि देव की करें पूजा, जानें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Panchang 28 March 2026: आज शनिवार पापों के प्रायश्चित का दिन, शनि देव की करें पूजा, जानें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 March 2026: 28 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल दशमी तिथि और शनिवार है जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Mar 2026 06:43 AM (IST)
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Hindi Panchang 28 मार्च 2026: 28 मार्च 2026 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार शनि देव की पूजा होगी. शनि देव न्याय के देवता हैं, जो अच्छे-बुरे कर्मों का सही फल देते हैं. शनिवार को पूजा करने से जीवन में संतुलन और अनुशासन आता है. यह दिन आत्मचिंतन और कर्म सुधार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आज काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और जरुरतमंदों की सेवा करें.

 

28 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 March 2026)

तिथि

दशमी (27 मार्च 2026, सुबह 10.06 - 28 मार्च 2026, सुबह 8.45)
वार शनिवार
नक्षत्र पुष्य
योग सुकर्मा, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
  दोपहर 2.12
चंद्रोस्त
 सुबह 3.55, 29 मार्च
चंद्र राशि
 कर्क
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.49 - सुबह 9.21
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.37 - रात 8.04
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.21 - सुबह 10.54 
यमगण्ड काल दोपहर 1.59 - दोपहर 3.32
गुलिक काल
 सुबह 6.16 - सुबह 7.49
विडाल योग सुबह 6.16 - दोपहर 2.50
भद्रा काल रात 8.13 - सुबह 6.15, 29 मार्च
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा कर्क
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

28 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: सावधानी रखें, खर्च नियंत्रित करें और सेहत पर ध्यान दें.
  2. वृष: काम में सफलता मिलेगी, निवेश सोच-समझकर करें.
  3. मिथुन: रिश्तों में खुशियां आएंगी, आय के नए अवसर मिलेंगे.
  4. कर्क: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में अवसर मिल सकते हैं.
  5. सिंह: आर्थिक लाभ और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.
  6. कन्या: आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जोखिम से बचें.
  7. तुला: काम का दबाव बढ़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  8. वृश्चिक: सहयोग मिलेगा, सेहत को नजरअंदाज न करें.
  9. धनु: धन लाभ और करियर में उन्नति के योग हैं.
  10. मकर: नई नौकरी और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे.
  11. कुंभ: चुनौतियां रहेंगी, लेकिन समझदारी से लाभ होगा.
  12. मीन: तरक्की और खुशियों से भरा दिन रहेगा.

FAQs: 28 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

हनुमान जी की पूजा भी करें, क्योंकि शनि देव उनसे प्रसन्न रहते हैं. शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग बन रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Mar 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।

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