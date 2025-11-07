एक्सप्लोरर
क्या डाइट की वजह से भी पड़ जाता है स्ट्रोक? न्यूट्रिशियनिस्ट से समझ लें बचने के तरीके
आजकल के प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड हमारी सेहत पर धीरे-धीरे असर डालते हैं और कुछ आम खानपान की गलतियां स्ट्रोक का कारण बनती है. वहीं शरीर में ओमेगा-3, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की जरूरत होती है.
आमतौर पर स्ट्रोक एक दिन में नहीं होता है, बल्कि यह सालों से चल रही गलत आदतों, खानपान और असंतुलन का नतीजा होता है. दरअसल हमारी रोजाना की चीजें ही हमारे शरीर को या तो सुरक्षित रखते हैं या फिर बीमारियों की जड़ बन जाती है. नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रोक से बचाव और इसके इलाज में खानपान की अहम भूमिका होती है. ऐसे में अगर आपकी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीज, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट शामिल है और मांस, मिठाइयां व शराब सीमित मात्रा में है तो स्ट्रोक के खतरे को काफी काम किया जा सकता है.
Published at : 07 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Tags :Healthy Food Processed Food Diet Stroke
