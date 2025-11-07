हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या डाइट की वजह से भी पड़ जाता है स्ट्रोक? न्यूट्रिशियनिस्ट से समझ लें बचने के तरीके

आजकल के प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड हमारी सेहत पर धीरे-धीरे असर डालते हैं और कुछ आम खानपान की गलतियां स्ट्रोक का कारण बनती है. वहीं शरीर में ओमेगा-3, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की जरूरत होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Nov 2025 04:18 PM (IST)
आमतौर पर स्ट्रोक एक दिन में नहीं होता है, बल्कि यह सालों से चल रही गलत आदतों, खानपान और असंतुलन का नतीजा होता है. दरअसल हमारी रोजाना की चीजें ही हमारे शरीर को या तो सुरक्षित रखते हैं या फिर बीमारियों की जड़ बन जाती है. नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रोक से बचाव और इसके इलाज में खानपान की अहम भूमिका होती है. ऐसे में अगर आपकी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीज, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट शामिल है और मांस, मिठाइयां व शराब सीमित मात्रा में है तो स्ट्रोक के खतरे को काफी काम किया जा सकता है.

दरअसल आजकल के प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड हमारी सेहत पर धीरे-धीरे असर डालते हैं और यह कुछ आम खानपान की गलतियां होती है जो स्ट्रोक का कारण बनती है. जैसे शरीर में ओमेगा-3, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की जरूरत होती है. इनकी कमी से कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है.
वहीं डीप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीट और बेकरी आइटम में मौजूद ट्रांस फैट एलडीएल बढ़ाते हैं. जिससे आर्टरी ब्लॉक होने लगती है. इसके अलावा मीठे ड्रिंक,  व्हाइट ब्रेड और पेस्ट्री जैसी चीजें इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचती है. साथ ही पैक्ड स्नैक्स, अचार और सॉसेज में मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं जो स्ट्रोक का सबसे आम कारण माना जाता है.
स्ट्रोक से बचाव के लिए संतुलित मात्रा में नमक का सेवन करने के लिए कहा जाता है. साथ ही डाइट में नारियल पानी, दाल और पालक जैसी चीजें शामिल करने के लिए कहा जाता है, ताकि सोडियम का लेवल कंट्रोल रहे.
वहीं रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और रोजाना दो अखरोट, थोड़ा अलसी और चिया सीड्स लेने के लिए भी कहा जाता है. ताकि शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके.
इसके अलावा स्ट्रोक से बचने के लिए एक्सपर्ट्स अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह देते हैं और ज्यादा पानी पीने के लिए भी कहते हैं. ताकि शरीर में टॉक्सिन्स जमा न हो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे.
वहीं हेल्दी फूड अपनाने से भी स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है. इसमें रोजाना खाने में फल, सब्जियां, सीड्स और ड्राई फ्रूट शामिल करने की सलाह दी जाती है, ताकि दिल और दिमाग दोनों हेल्दी रहे.
साथ ही डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए. हमेशा सीमित मात्रा में और धीरे-धीरे खाना चाहिए. ओवरईटिंग से शरीर पर स्ट्रेस बढ़ सकता है जो हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए नुकसानदायक होता है.
Published at : 07 Nov 2025 04:18 PM (IST)
