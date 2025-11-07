क्या डाइट की वजह से भी पड़ जाता है स्ट्रोक? न्यूट्रिशियनिस्ट से समझ लें बचने के तरीके

वहीं डीप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीट और बेकरी आइटम में मौजूद ट्रांस फैट एलडीएल बढ़ाते हैं. जिससे आर्टरी ब्लॉक होने लगती है. इसके अलावा मीठे ड्रिंक, व्हाइट ब्रेड और पेस्ट्री जैसी चीजें इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचती है. साथ ही पैक्ड स्नैक्स, अचार और सॉसेज में मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं जो स्ट्रोक का सबसे आम कारण माना जाता है.