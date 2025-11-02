एक्सप्लोरर
सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके
ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए रोजाना थोड़ी देर एक्सरसाइज करना और सुबह की धूप लेना जरूरी है. वॉकिंग, जॉगिंग या कोई भी एक्टिविटी शरीर को मजबूत बनाती है और विटामिन डी से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है.
ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से एक है. भारत में भी महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं. हालांकि समय पर इलाज और सही लाइफस्टाइल से इससे बचाव किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कर सकते हैं.
Published at : 02 Nov 2025 09:31 PM (IST)
सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके
