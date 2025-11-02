सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके

इसके अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि शरीर के टिशूज रिपेयर करने और एंटीबॉडी बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया और कैंसर सेल से लड़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. इसलिए हर दिन अपने खाने में आप पर्याप्त प्रोटीन शामिल करके भी ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं.