पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थपेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक

पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान हैं, लेकिन वर्कआउट का समय नहीं मिल पा रहा. ऐसे में कुछ घरेलू ड्रिंक खाली पेट पीकर वजन और पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Jan 2026 07:03 AM (IST)
हम सभी लोग एक समस्या से खासे परेशान रहते हैं और वह है हमारे पेट की बढ़ती चर्बी, जो एक आम समस्या बन चुकी है. लोग इसे खत्म करने या कम करने के लिए रोज व्यायाम, वर्कआउट और योग का सहारा लेते हैं, जो शरीर की चर्बी को कम करने में काफी मददगार है. लेकिन ज्यादा उम्र के लोग यानी बुजुर्ग और हमारी व्यस्त होती जीवनशैली की वजह से कई बार वर्कआउट और योग के लिए समय नहीं निकाल पाते. इसकी वजह से वजन और पेट की चर्बी बढ़ती जाती है, जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.हम सभी लोग एक समस्या से खासे परेशान रहते हैं और वह है हमारे पेट की बढ़ती चर्बी, जो एक आम समस्या बन चुकी है. लोग इसे खत्म करने या कम करने के लिए रोज व्यायाम, वर्कआउट और योग का सहारा लेते हैं, जो शरीर की चर्बी को कम करने में काफी मददगार है. लेकिन ज्यादा उम्र के लोग यानी बुजुर्ग और हमारी व्यस्त होती जीवनशैली की वजह से कई बार वर्कआउट और योग के लिए समय नहीं निकाल पाते. इसकी वजह से वजन और पेट की चर्बी बढ़ती जाती है, जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

बढ़ती हुई चर्बी को खत्म या कम करने के लिए कई तरह के ड्रिंक आप अपने घर में ही बना सकते हैं. इन्हें खाली पेट यानी सुबह-सुबह पीने से पेट की चर्बी और बढ़ते वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.
जीरे का पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. यह वजन कम करने और अतिरिक्त चर्बी को खत्म करने में सहायक होता है. जीरा एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखता है. रोज सुबह गुनगुना जीरे का पानी पीने से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है.
Published at : 02 Jan 2026 07:03 AM (IST)
