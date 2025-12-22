शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई.दो महीने पहले ही एक्ट्रेस की छोटी बहन शीतल की शादी हुई. शीतल की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. लेकिन, हाल ही में जो वीडियो सामने आई है, उस पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

बता दें शीतल की विदाई के दौरान शिवांगी इमोशनल होती हुई नजर आईं. लेकिन, सोशल मीडिया यूजर्स ने उसमें भी मजे ले लिए.मालूम हो एक्ट्रेस ने इससे पहले खुद ही हल्दी, मेहंदी और शादी की फोटो और वीडियो शेयर की थी. अब उनकी बहन की विदाई की वीडियो लोगों को इमोशनल नहीं कर रही बल्कि हंसा रही है.

शीतल और शिवांगी का बना मजाक

जानें क्या है इसके पीछे की वजह? वीडियो के कमेंट सेक्शन मीम से भरे हुए हैं. शीतल की विदाई लोगों को काफी फनी लग रही है. हर किसी ने कमेंट सेक्शन में सिर्फ हंसने वाली इमोजी शेयर किया है.एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा,'कितनी फनी लग रही है ये'.दूसरे ने लिखा,'शिवांगी ने मीशो से मंगाकर सूट पहन लिया है.इससे अच्छा तो वो अपने शोज में कपड़े पहनती हैं.'





बता दें शीतल वायरल वीडियो में विदाई के वक्त लावा फेंकती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं.इतना ही नहीं शीतल के साथ-साथ उनकी बहन शिवांगी भी रो रही होती है.लेकिन, दोनों का रोना लोगों को काफी फनी लग रहा है. शीतल रोते हुए अपने पिता को बुलाती हैं और उन्हें हग करती हैं.





उसके बाद गाड़ी में बैठते हुए भी शीतल काफी रोती है. हालांकि, लोगों को उनका रोना इनोशनल नहीं कर रहा है. रोने के दौरान शीतल के एक्सप्रेशन को सोशल मीडिया यूजर्स फनी करार दे रहे हैं. आपको बता दें शिवांगी जोशी तीन भाई-बहन हैं. वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं.

View this post on Instagram A post shared by 💫Anchal💫 (@i.am.anchal07)

हालांकि, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन, उनकी बहन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. बहन की शादी में शिवांगी जोशी ने खूब मस्ती किया था. फिलहाल शिवांगी छोटे पर्दे से दूर हैं और किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. आखिरी बार उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं 4 में देखा गया था.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय के चक्कर में फंस परी ने कर ली जिंदगी बर्बाद, नॉयना को भी मिहिर ने दिखाई उसकी औकात