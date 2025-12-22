बिना धूप के कपड़े सुखाने में आ रही परेशानी, घर पर ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

सर्दियों का मौसम जितना ठंडा और सुहाना लगता है, उतनी ही ज्यादा परेशानियां भी अपने साथ लाता है. खासतौर पर जब बात कपड़े सुखाने की आती है. सर्दियों में अक्सर कई-कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है. ऊपर से ठंडी हवा और नमी की वजह से कपड़े जल्दी सूख ही नहीं पाते हैं. कई बार तो कपड़े पूरे दिन टंगे रहने के बाद भी गीले रहते हैं और उनमें से सीलन और बदबू आने लगती है.

ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, क्योंकि रोजमर्रा के कपड़े, बच्चों के कपड़े या ऑफिस के कपड़े समय पर सूखना बहुत जरूरी होता है. गीले कपड़े पहनना भी मुश्किल होता है और बदबू की वजह से शर्मिंदगी भी हो सकती है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में धूप नहीं आती या मौसम लगातार खराब बना रहता है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप कपड़ों को बहुत जल्दी सुखा सकते हैं. ये तरीके न तो ज्यादा मुश्किल हैं और न ही ज्यादा खर्च वाले हैं. तो आइए बिना धूप के कपड़े सुखाने के आसान और असरदार हैक्स जानते हैं.

बिना धूप के कपड़े सुखाने के आसान और असरदार हैक्स

1. सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी - कपड़े सुखाने के लिए जगह का सही होना बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि कपड़े ऐसी जगह टांगे जाएं जहां हवा का अच्छा फ्लो हो. घर में दरवाजे, खिड़की या बालकनी के पास हवा ज्यादा चलती है, जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं. बंद कमरे में कपड़े सुखाने से नमी बनी रहती है और बदबू आने लगती है.

2. पंखे की मदद से सुखाएं कपड़े - अगर घर में पंखा है तो इसका यूज जरूर करें. गीले कपड़ों को हैंगर या दरवाजे पर टांग दें और सामने पंखा चला दें. हवा लगने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. यह तरीका खासकर हल्के कपड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है.

3. तौलिये का यूज करें - यह तरीका सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत असरदार है. गीले कपड़े को एक साफ और सूखे तौलिये में लपेट लें और हल्के हाथ से दबाएं. तौलिया कपड़ों की अतिरिक्त नमी सोख लेता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं.इसके बाद कपड़े को हैंगर पर टांग दें.

4. आयरन (प्रेस) से हटाएं नमी और बदबू - अगर कपड़े ज्यादा गीले नहीं हैं, तो आप प्रेस की मदद ले सकते हैं. प्रेस करने से कपड़ों की नमी निकल जाती है और उनमें आने वाली बदबू भी खत्म हो जाती है. ध्यान रखें कि कपड़े बहुत ज्यादा गीले न हों और ऊपर से एक सूती कपड़ा रखकर ही प्रेस करें, ताकि कपड़े खराब न हों.

5. रस्सी की जगह हैंगर का करें यूज - कपड़ों को रस्सी पर सुखाने की बजाय हैंगर पर टांगना ज्यादा बेहतर होता है. हैंगर पर कपड़े चारों तरफ से खुले रहते हैं, जिससे हवा सही तरीके से लगती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. ध्यान रखें कि हैंगर एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर टांगे जाएं.

6. हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं कपड़े - अगर आपको जल्दी में कपड़े सुखाने हैं तो हेयर ड्रायर भी काम आ सकता है. हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह तरीका छोटे कपड़ों या खास जरूरत के समय के लिए अच्छा है. ड्रायर को कपड़े से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि कपड़ा खराब न हो.

7. हीटर या ब्लोअर भी हैं मददगार - सर्दियों में घरों में हीटर या ब्लोअर का यूज आम है. आप कपड़ों को हैंगर पर टांग कर कमरे में हीटर या ब्लोअर चला सकते हैं. इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. बस ध्यान रखें कि कपड़े और हीटर के बीच सही दूरी हो, वरना कपड़े जल सकते हैं.

8. वॉशिंग मशीन के ड्रायर का करें यूज - अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है और उसमें ड्रायर मौजूद है, तो कपड़े सुखाने के लिए इसका यूज जरूर करें. यह तरीका सर्दियों में सबसे तेज और असरदार माना जाता है.

