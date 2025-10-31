हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलहैलोवीन पार्टी के लिए लास्ट मिनट DIY डेकोर ट्रिक्स, ऐसे करें जल्दी और आसान सजावट

हैलोवीन पार्टी के लिए लास्ट मिनट DIY डेकोर ट्रिक्स, ऐसे करें जल्दी और आसान सजावट

यह त्योहार अपने डरावने और मजेदार रूपों, रंग-बिरंगी ड्रेस, डरावनी सजावट और ट्रिक-ऑर-ट्रीट की परंपरा के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Oct 2025 04:45 PM (IST)
यह त्योहार अपने डरावने और मजेदार रूपों, रंग-बिरंगी ड्रेस, डरावनी सजावट और ट्रिक-ऑर-ट्रीट की परंपरा के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी.

हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह त्योहार अपने डरावने और मजेदार रूपों, रंग-बिरंगी ड्रेस, डरावनी सजावट और ट्रिक-ऑर-ट्रीट की परंपरा के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी और अब यह पूरी दुनियाभर में फेमस हो गया है. ऐसे में अगर आप भी आखिरी मिनट में हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आइए आज हम आपको कुछ आसान और झटपट बनने वाले DIY क्राफ्ट, डेकोर और एक्टिविटीज की लिस्ट बताते हैं.

1/8
चुड़ैल पार्टी टोपी - छोटे और बड़े सभी मेहमानों के लिए कागज या फोम से बनी चुड़ैल की टोपी बनाएं. ये सिर्फ ड्रेस का हिस्सा नहीं बल्कि टेबल डेकोर और घर के अंदर सजावट का भी शानदार तरीका है.आप इन्हें बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं.
चुड़ैल पार्टी टोपी - छोटे और बड़े सभी मेहमानों के लिए कागज या फोम से बनी चुड़ैल की टोपी बनाएं. ये सिर्फ ड्रेस का हिस्सा नहीं बल्कि टेबल डेकोर और घर के अंदर सजावट का भी शानदार तरीका है.आप इन्हें बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं.
2/8
डरावने और मजेदार स्नैक्स - हैलोवीन थीम के स्नैक्स और केक जैसे हैलोवीनीज या शैतानी डिश तैयार करें. इन्हें चुड़ैल के प्लेट्स या डरावने बर्तनों में परोसें. इससे आपकी पार्टी और भी मजेदार और थीम के अनुसार बन जाएगी.
डरावने और मजेदार स्नैक्स - हैलोवीन थीम के स्नैक्स और केक जैसे हैलोवीनीज या शैतानी डिश तैयार करें. इन्हें चुड़ैल के प्लेट्स या डरावने बर्तनों में परोसें. इससे आपकी पार्टी और भी मजेदार और थीम के अनुसार बन जाएगी.
3/8
काला टेबल क्लॉथ - अगर आप अपनी स्नैक या ड्रिंक टेबल को तुरंत डरावना दिखाना चाहते हैं, तो इसे काले पेपर या लिनेन टेबल कवर से ढक दें. इसके ऊपर आप मिठाइयां, छोटे स्नैक्स या चुड़ैल का काढ़ा रख सकते हैं. इससे टेबल का लुक झटपट हैलोवीन जैसा बन जाएगा.
काला टेबल क्लॉथ - अगर आप अपनी स्नैक या ड्रिंक टेबल को तुरंत डरावना दिखाना चाहते हैं, तो इसे काले पेपर या लिनेन टेबल कवर से ढक दें. इसके ऊपर आप मिठाइयां, छोटे स्नैक्स या चुड़ैल का काढ़ा रख सकते हैं. इससे टेबल का लुक झटपट हैलोवीन जैसा बन जाएगा.
4/8
टोपर ऐपेटाइजर - कपकेक या स्नैक प्लेट्स पर डरावने मिनी टोपर लगाएं. ये छोटे-छोटे टॉपर्स आपके स्नैक टेबल को अलग लेकिन मजेदार लुक देंगे. बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह एक अट्रैक्टिव डेकोर आइडिया है.
टोपर ऐपेटाइजर - कपकेक या स्नैक प्लेट्स पर डरावने मिनी टोपर लगाएं. ये छोटे-छोटे टॉपर्स आपके स्नैक टेबल को अलग लेकिन मजेदार लुक देंगे. बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह एक अट्रैक्टिव डेकोर आइडिया है.
5/8
काले कप्स में ड्रिंक - अपने ड्रिंक्स या कॉकटेल को काले कप्स में परोसें। इससे न सिर्फ ड्रिंक डरावना दिखेगा बल्कि पार्टी की थीम और भी मजबूत होगी. आप इसमें डरावनी सजावट जैसे सूखी बूंदें, ड्रैगन फ्रूट स्लाइस या खाने वाले स्पेशल आइटम डाल सकते हैं.
काले कप्स में ड्रिंक - अपने ड्रिंक्स या कॉकटेल को काले कप्स में परोसें। इससे न सिर्फ ड्रिंक डरावना दिखेगा बल्कि पार्टी की थीम और भी मजबूत होगी. आप इसमें डरावनी सजावट जैसे सूखी बूंदें, ड्रैगन फ्रूट स्लाइस या खाने वाले स्पेशल आइटम डाल सकते हैं.
6/8
DIY चुड़ैल डेकोर - स्ट्रीपड सोक्स और एड़ियों से चुड़ैल के पैर बनाएं. इन्हें दरवाजे, बाड़ या टेबल के नीचे सजाएं. यह आपकी पार्टी में झटपट मजेदार और डरावना एलिमेंट जोड़ देगा. बच्चों को इसे देखना और फोटो लेना बहुत पसंद आएगा.
DIY चुड़ैल डेकोर - स्ट्रीपड सोक्स और एड़ियों से चुड़ैल के पैर बनाएं. इन्हें दरवाजे, बाड़ या टेबल के नीचे सजाएं. यह आपकी पार्टी में झटपट मजेदार और डरावना एलिमेंट जोड़ देगा. बच्चों को इसे देखना और फोटो लेना बहुत पसंद आएगा.
7/8
कागज के मॉन्स्टर और मिनी भूत - कागज़ की प्लेट या सिलिंडर से छोटे-छोटे भूत और मॉन्स्टर बनाएं. मिनी घोस्ट विंडसॉक्स के लिए सफेद स्ट्रीमर और क्राफ्ट स्टिक का यूज करें. ये बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी भी बन सकते हैं.
कागज के मॉन्स्टर और मिनी भूत - कागज़ की प्लेट या सिलिंडर से छोटे-छोटे भूत और मॉन्स्टर बनाएं. मिनी घोस्ट विंडसॉक्स के लिए सफेद स्ट्रीमर और क्राफ्ट स्टिक का यूज करें. ये बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी भी बन सकते हैं.
8/8
बटन और रिबन कद्दू - फोम या असली कद्दू को बटन, रिबन और अन्य सजावटी सामान से सजाएं. यह क्राफ्ट बहुत आसान है और बच्चों के लिए मजेदार भी. आप इसे बच्चों की एक्टिविटी या टेबल डेकोर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं.
बटन और रिबन कद्दू - फोम या असली कद्दू को बटन, रिबन और अन्य सजावटी सामान से सजाएं. यह क्राफ्ट बहुत आसान है और बच्चों के लिए मजेदार भी. आप इसे बच्चों की एक्टिविटी या टेबल डेकोर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 04:44 PM (IST)
Tags :
Halloween Halloween 2025 Halloween Decor Ideas Decor Ideas

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
ओटीटी
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जानें घर बैठे कहां देख सकते हैं
‘बागी 4’ ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जानें घर बैठे कहां देख सकते हैं
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget