हैलोवीन पार्टी के लिए लास्ट मिनट DIY डेकोर ट्रिक्स, ऐसे करें जल्दी और आसान सजावट
यह त्योहार अपने डरावने और मजेदार रूपों, रंग-बिरंगी ड्रेस, डरावनी सजावट और ट्रिक-ऑर-ट्रीट की परंपरा के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी.
हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह त्योहार अपने डरावने और मजेदार रूपों, रंग-बिरंगी ड्रेस, डरावनी सजावट और ट्रिक-ऑर-ट्रीट की परंपरा के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी और अब यह पूरी दुनियाभर में फेमस हो गया है. ऐसे में अगर आप भी आखिरी मिनट में हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आइए आज हम आपको कुछ आसान और झटपट बनने वाले DIY क्राफ्ट, डेकोर और एक्टिविटीज की लिस्ट बताते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 04:44 PM (IST)
