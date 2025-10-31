हैलोवीन पार्टी के लिए लास्ट मिनट DIY डेकोर ट्रिक्स, ऐसे करें जल्दी और आसान सजावट

चुड़ैल पार्टी टोपी - छोटे और बड़े सभी मेहमानों के लिए कागज या फोम से बनी चुड़ैल की टोपी बनाएं. ये सिर्फ ड्रेस का हिस्सा नहीं बल्कि टेबल डेकोर और घर के अंदर सजावट का भी शानदार तरीका है.आप इन्हें बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं.