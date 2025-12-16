नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
Nitin Nabin Resign: नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना त्यागपत्र भेज दिया है. नितिन नबीन बिहार की नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन (Nitin Nabin) ने बिहार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. बताया गया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अमल करते हुए उन्होंने ऐसा किया. जानकारी के मुताबिक, नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को अपना त्यागपत्र भेज दिया है. नितिन नबीन बिहार की नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं. 14 जनवरी के पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार (Bihar Cabinet Expansion) की कोई संभावना नहीं दिख रही है.
बता दें कि दो दिन पहले बिहार के मंत्री नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इसकी घोषणा की. राष्ट्रीय महासचिव ने नियुक्ति पत्र में कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.
सोमवार को नितिन नबीन ने ग्रहण किया पदभार
उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. इस आदेश की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को प्रेषित कर दी गई है. नितिन नबीन ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पदभार भी ग्रहण कर लिया.
पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है. नितिन नबीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
बिहार में बीजेपी ने नियुक्त किया नया प्रदेश अध्यक्ष
बता दें कि बीजेपी लगातार संगठन में बदलाव कर रही है. बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी दिलीप जायसवाल को हटाकर दरभंगा के विधायक संजय सरावगी को जिम्मेदारी सौंपी है.
