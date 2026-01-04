ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन की तबियत कुछ दिन पहले बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. पता चला कि 54 साल के मार्टिन मेनिनजाइटिस (दिमागी बुखार) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अब उनको लेकर एक राहत भरी खबर आई है, उनका इलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है.

डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस बिमारी से जूझ रहे हैं, इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है. इसमें तेज सिरदर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न आदि लक्षण नजर आते हैं. ये आमतौर पर किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण होती है. अब उनकी पत्नी ने उनकी सेहत को लेकर ताजा अपडेट दिया.

डेमियन मार्टिन की पत्नी ने दी हेल्थ अपडेट

डेमियन मार्टिन की पत्नी अमांडा ने कहा कि पिछले कुछ दिन उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन रहे हैं. उन्होंने गोल्ड कॉस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल की मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'डेमियन की सेहत में सुधार हो रहा है. जिस समर्पण और देखभाल के साथ गोल्ड कॉस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल की मेडिकल टीम ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम उनके दिल से आभारी हैं. हमारे परिवार के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहा है. हम सभी से हमारी निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं.'

एडम गिलक्रिस्ट ने भी दिया था अपडेट

डेमियन मार्टिन के साथ खेल चुके गिलक्रिस्ट ने बिग बैश लीग में कमेंट्री के दौरान कहा था कि मार्टिन अस्पताल में हैं और ये समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण है. 'पिछले 24 घंटों में मेडिकल टेस्ट के नतीजे सकारात्मक हैं. जिस तरह उनके लिए दुआ की जा रही है, वो देखकर अच्छा लग रहा है. वो शानदार खिलाड़ी होने के साथ अच्छे इंसान भी हैं. उम्मीद है वह जल्द ठीक हो जाएंगे.'

मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. 67 टेस्ट में उन्होंने 4406 रन और 208 वनडे में 5346 रन बनाए. वनडे में उन्होंने 5 और टेस्ट में 13 शतक लगाए. वह 1999 और 2003 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में थे.