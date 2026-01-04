हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट

मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट

Damien martyn update: डेमियन मार्टिन का नाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों में लिया जाता है. वह 1999 और 2023 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 04 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन की तबियत कुछ दिन पहले बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. पता चला कि 54 साल के मार्टिन मेनिनजाइटिस (दिमागी बुखार) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अब उनको लेकर एक राहत भरी खबर आई है, उनका इलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है.

डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस बिमारी से जूझ रहे हैं, इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है. इसमें तेज सिरदर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न आदि लक्षण नजर आते हैं. ये आमतौर पर किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण होती है. अब उनकी पत्नी ने उनकी सेहत को लेकर ताजा अपडेट दिया.

डेमियन मार्टिन की पत्नी ने दी हेल्थ अपडेट

डेमियन मार्टिन की पत्नी अमांडा ने कहा कि पिछले कुछ दिन उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन रहे हैं. उन्होंने गोल्ड कॉस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल की मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'डेमियन की सेहत में सुधार हो रहा है. जिस समर्पण और देखभाल के साथ गोल्ड कॉस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल की मेडिकल टीम ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम उनके दिल से आभारी हैं. हमारे परिवार के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहा है. हम सभी से  हमारी निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं.'

एडम गिलक्रिस्ट ने भी दिया था अपडेट

डेमियन मार्टिन के साथ खेल चुके गिलक्रिस्ट ने बिग बैश लीग में कमेंट्री के दौरान कहा था कि मार्टिन अस्पताल में हैं और ये समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण है. 'पिछले 24 घंटों में मेडिकल टेस्ट के नतीजे सकारात्मक हैं. जिस तरह उनके लिए दुआ की जा रही है, वो देखकर अच्छा लग रहा है. वो शानदार खिलाड़ी होने के साथ अच्छे इंसान भी हैं. उम्मीद है वह जल्द ठीक हो जाएंगे.'

मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. 67 टेस्ट में उन्होंने 4406 रन और 208 वनडे में 5346 रन बनाए. वनडे में उन्होंने 5 और टेस्ट में 13 शतक लगाए. वह 1999 और 2003 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Adam Gilchrist Damien Martyn Coma Meningitis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
Advertisement

वीडियोज

Himachal के Manali में Snowfall देख झूम उठे पर्यटक, Atal Tunnel भी सफेद चादर में लिपटा|
Sambhal में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गांववालों ने पहले ही गिरा दी थी मस्जिद|
Delhi के शहादरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से मचा हड़कंप, तीसरी मंजिल पर मिला दोनों का शव|
Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Odisha के खदान ढहने से करीब 4 मजदूरों की हो गई मौत, कई के दबे होने की आशंका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
विश्व
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
World Strangest Diseases: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget