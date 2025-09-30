हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra 2025 Rangoli Designs: दशहरा पर घर की रौनक को चार चांद लगा देगी फूलों वाली रंगोली, पड़ोसी भी ढूंढेंगे घर आने के बहाने

Dussehra 2025 Rangoli Designs: दशहरा पर घर की रौनक को चार चांद लगा देगी फूलों वाली रंगोली, पड़ोसी भी ढूंढेंगे घर आने के बहाने

Dussehra 2025 Rangoli Designs: इस दशहरे पर आप भी अपने घर को सुंदर रंगोली से सजाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे बेहतरीन रंगोली डिजाइन्स जिन्हें देखकर सब देखते ही रह जाएंगे.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 30 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Dussehra 2025 Rangoli Designs: इस दशहरे पर आप भी अपने घर को सुंदर रंगोली से सजाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे बेहतरीन रंगोली डिजाइन्स जिन्हें देखकर सब देखते ही रह जाएंगे.

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने वाला दशहरा पर्व भारत में हर साल बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने रावण का अंत किया था, जिस कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है. कई घरों में इस दिन खास रंगोली बनाई जाती है, चलिए आपको बेहतरीन रंगोली डिजाइन्स के बारे में बताते हैं...

1/8
इस दिन लोग प्रभु श्री राम के आने के इंतजार में तैयारी पहल से ही शुरू कर देते हैं. इन्हीं तैयारियों में सबसे जरूरी होती है घर के आंगन को सजाने वाली रंगोली.
इस दिन लोग प्रभु श्री राम के आने के इंतजार में तैयारी पहल से ही शुरू कर देते हैं. इन्हीं तैयारियों में सबसे जरूरी होती है घर के आंगन को सजाने वाली रंगोली.
2/8
ऐसे में कुछ लोग खुशबूदार फूलों से रंगोली बनाते हैं तो कुछ रंगों के इस्तेमाल से घर की दहलीज और आंगन को रंगोली से सजाते हैं
ऐसे में कुछ लोग खुशबूदार फूलों से रंगोली बनाते हैं तो कुछ रंगों के इस्तेमाल से घर की दहलीज और आंगन को रंगोली से सजाते हैं
3/8
आज हम ले आएं हैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन और शानदार रंगोली डिजाइन के आइडियाज जिसे देखने के बाद पड़ोसी बार-बार घर आने का बहाना ढूंढेंगे.
आज हम ले आएं हैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन और शानदार रंगोली डिजाइन के आइडियाज जिसे देखने के बाद पड़ोसी बार-बार घर आने का बहाना ढूंढेंगे.
4/8
आप अपने घर को सजाने के लिए कई पैटर्न की रंगोली बना सकते हैं, जैसे : मोर वाली रंगोली, स्क्वेयर पैटर्न, फ्लावर पैटर्न आदि.
आप अपने घर को सजाने के लिए कई पैटर्न की रंगोली बना सकते हैं, जैसे : मोर वाली रंगोली, स्क्वेयर पैटर्न, फ्लावर पैटर्न आदि.
5/8
इसके अलावा आप बाजार से रेडीमेड रंगोली डिजाइन पेपर भी खरीद कर ला सकते हैं, यह अक्सर उन लोगों के लिए होता है जो जॉब करते हैं. बस आपको ये पेपर जमीन पर चिपकना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग फूलों से रंगोली बनानी है.
इसके अलावा आप बाजार से रेडीमेड रंगोली डिजाइन पेपर भी खरीद कर ला सकते हैं, यह अक्सर उन लोगों के लिए होता है जो जॉब करते हैं. बस आपको ये पेपर जमीन पर चिपकना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग फूलों से रंगोली बनानी है.
6/8
साथ ही आप इसके लिए वाइब्रेंट कलर के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे : पिंक के साथ व्हाइट पेटल्स का कॉम्बिनेशन, येलो के साथ रेड पेटल्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है.
साथ ही आप इसके लिए वाइब्रेंट कलर के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे : पिंक के साथ व्हाइट पेटल्स का कॉम्बिनेशन, येलो के साथ रेड पेटल्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है.
7/8
आप चाहे तो अपनी रंगोली में फूलों और रंगों दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप फूलों से बाउंड्री या रंगोली की आउटलाइन बनाकर उसमें डिफरेंट कलर्स भर सकते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर लगता है.
आप चाहे तो अपनी रंगोली में फूलों और रंगों दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप फूलों से बाउंड्री या रंगोली की आउटलाइन बनाकर उसमें डिफरेंट कलर्स भर सकते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर लगता है.
8/8
अगर आप भी इस दशहरे पर कुछ नई तरह की रंगोली ट्राई करना चाहते हैं तो इसे सजाने के लिए बॉर्डर्स पर सेन्टेड कैंडल्स या दीयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे रंगोली की चमक और भी बढ़ जाएगी.
अगर आप भी इस दशहरे पर कुछ नई तरह की रंगोली ट्राई करना चाहते हैं तो इसे सजाने के लिए बॉर्डर्स पर सेन्टेड कैंडल्स या दीयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे रंगोली की चमक और भी बढ़ जाएगी.
Published at : 30 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Dussehra Rangoli Designs Dussehra 2025 Rangoli Designs Latest Floral Rangoli Designs

